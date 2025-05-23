23 травня, 14:10
На сніданок або перекус: ситні гарячі сендвічі з яйцем, які змінять уявлення про канапки
Основні тези
- Час приготування становить 20 хвилин, а рецепт розрахований на 2 порції.
- Ці гарячі бутерброди з яйцем, плавленим сиром та шинкою підкорять з першого разу.
Яйця стали одним з найпопулярніших і універсальних продуктів для сніданку, пропонуючи широкий вибір смачних і поживних варіантів – від класичної яєчні до ніжних яєць-пашот. А ще можна додати їх до бутербродів.
Ці гарячі канапки готуються за лічені хвилини, а результат – ароматний, хрусткий та дуже смачний. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на @olga_riabenko_.
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Гарячі бутерброди з яйцем
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 4 шматки тостового хліба;
– томатний соус із базиліком;
– 4 шматки сиру плавленого для сендвічів;
– 4 шматки шинки;
– 2 яйця;
– зелень;
Як приготувати такі бутерброди: дивіться відео
Приготування:
- Змастіть хліб соусом, викладіть зверху шинку та сир.
- Накрийте іншим шматком хліба, виріжте в ньому коло, вбийте в отвір яйце, посипте зеленню.
- Запікайте в духовці 15 хвилин при температурі 210 градусів і насолоджуйтеся.
Смачного!
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