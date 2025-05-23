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23 травня, 14:10
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На сніданок або перекус: ситні гарячі сендвічі з яйцем, які змінять уявлення про канапки

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Час приготування становить 20 хвилин, а рецепт розрахований на 2 порції.
  • Ці гарячі бутерброди з яйцем, плавленим сиром та шинкою підкорять з першого разу.

Яйця стали одним з найпопулярніших і універсальних продуктів для сніданку, пропонуючи широкий вибір смачних і поживних варіантів – від класичної яєчні до ніжних яєць-пашот. А ще можна додати їх до бутербродів.

Ці гарячі канапки готуються за лічені хвилини, а результат – ароматний, хрусткий та дуже смачний. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на @olga_riabenko_.

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Гарячі бутерброди з яйцем

  • Час: 20 хвилин 
  • Порції: 2

Інгредієнти:
– 4 шматки тостового хліба;
– томатний соус із базиліком;
– 4 шматки сиру плавленого для сендвічів;
– 4 шматки шинки;
– 2 яйця;
– зелень;

Як приготувати такі бутерброди: дивіться відео

Приготування:

  1. Змастіть хліб соусом, викладіть зверху шинку та сир.
     
  2. Накрийте іншим шматком хліба, виріжте в ньому коло, вбийте в отвір яйце, посипте зеленню.
     
  3. Запікайте в духовці 15 хвилин при температурі 210 градусів і насолоджуйтеся.

Смачного!

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