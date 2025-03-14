"Скоро вже буде Пасха": готуємо глазур для пасочки із фруктового желе

З наближенням Великодня, що настане вже за місяць, багато господинь шукають цікаві способи прикрасити свою святкову випічку. І кожна з них хоче, щоб паска вийшла не лише смачною, а й візуально привабливої.

Можна приготувати різні варіанти глазурі – з білка, цукрової пудри, а також із фруктового желе. Рецептом останньої глазурі ділиться 24 Канал з посиланням на TikTok @innakluchnik31. Читайте також Просто, швидко та смачно: рецепт ковбаси на Великдень, який не потребує багато клопотів Глазур для паски із фруктового желе Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: на 3 – 4 паски Інгредієнти:

– 1 пачка желе;

– 100 грамів води. Як приготувати таку глазур: дивіться відео Приготування: У високу місткість влийте окріп, висипте желе та перемішайте ложкою до повного розчинення.

Охолодіть масу до кімнатної температури.

Тепер візьміть блендер і збийте все до стійкої та пишної маси – якщо перевернути місткість, маса має залишатися в ній.

Глазур готова – можете покривати свої пасочки. Смачного! Теж приготуйте: домашні круасани від Ярославського.