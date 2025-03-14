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Новини Смачно Випічка і десерти "Скоро вже буде Пасха": готуємо глазур для пасочки із фруктового желе
14 березня, 14:14
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"Скоро вже буде Пасха": готуємо глазур для пасочки із фруктового желе

Марта Касіянчук

З наближенням Великодня, що настане вже за місяць, багато господинь шукають цікаві способи прикрасити свою святкову випічку. І кожна з них хоче, щоб паска вийшла не лише смачною, а й візуально привабливої. 

Можна приготувати різні варіанти глазурі – з білка, цукрової пудри, а також із фруктового желе. Рецептом останньої глазурі ділиться 24 Канал з посиланням на TikTok @innakluchnik31.

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Глазур для паски із фруктового желе

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: на 3 – 4 паски

Інгредієнти:
– 1 пачка желе;
– 100 грамів води.  

Як приготувати таку глазур: дивіться відео

Приготування:

  1. У високу місткість влийте окріп, висипте желе та перемішайте ложкою до повного розчинення.
     
  2. Охолодіть масу до кімнатної температури.
     
  3. Тепер візьміть блендер і збийте все до стійкої та пишної маси – якщо перевернути місткість, маса має залишатися в ній.
     
  4. Глазур готова – можете покривати свої пасочки.

Смачного!

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