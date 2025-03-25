Не кришиться і не липне: рецепт ідеальної глазурі на вашу паску

Часто верхівка з посипками на пасці кришиться – це не може радувати. Тому краще обрати глазур на паску без яєць, тобто не білкову. Можна розглянути рецепти з желатином, маршмелоу, шоколадом та цукровою пудрою.

Якщо вам теж не подобається, що білкова глазур відвалюється при нарізанні паски, 24 Канал з посиланням на "Час Дій" пропонує альтернативну безбілкову глазур. Гарантуємо, вона буде триматися на кожному шматочку, а головне – не липнутиме. Читайте також Дубайський вже не в тренді: готуємо новий вірусний шоколад – цього разу "волохатий" Глазур на паску, що не липне Час: 25 – 30 хвилин

25 – 30 хвилин Порції: 1 (приблизно на 3 середні паски) Інгредієнти:

– 5 грамів желатину;

– 25 міліграмів води;

– 50 мілілітрів апельсинового чи лимонного фрешу;

– 125 грамів цукру. Приготування: Желатин залийте водою кімнатної температури, перемішайте і залиште набухати на 10 – 15 хвилин.

До фрешу додайте цукор та постійно помішуючи доведіть до кипіння. Щойно закипіло і розчинився цукор – знімайте з вогню і поступово, помішуючи додайте желатин.

Однорідну масу залиште охолонути. Тоді збийте її міксером, поступово нарощуючи швидкість. Густину глазурі можна регулювати тривалістю збивання.

Наносьте на холодні паски та одразу прикрашайте. До слова, масу можна повторно розтопити, якщо вона загусла, й додавати ароматизатори або харчовий барвник. Теж актуально: глазур для паски із фруктового желе.