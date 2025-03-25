Не кришиться і не липне: рецепт ідеальної глазурі на вашу паску
Часто верхівка з посипками на пасці кришиться – це не може радувати. Тому краще обрати глазур на паску без яєць, тобто не білкову. Можна розглянути рецепти з желатином, маршмелоу, шоколадом та цукровою пудрою.
Якщо вам теж не подобається, що білкова глазур відвалюється при нарізанні паски, 24 Канал з посиланням на "Час Дій" пропонує альтернативну безбілкову глазур. Гарантуємо, вона буде триматися на кожному шматочку, а головне – не липнутиме.
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Глазур на паску, що не липне
- Час: 25 – 30 хвилин
- Порції: 1 (приблизно на 3 середні паски)
Інгредієнти:
– 5 грамів желатину;
– 25 міліграмів води;
– 50 мілілітрів апельсинового чи лимонного фрешу;
– 125 грамів цукру.
Приготування:
- Желатин залийте водою кімнатної температури, перемішайте і залиште набухати на 10 – 15 хвилин.
- До фрешу додайте цукор та постійно помішуючи доведіть до кипіння. Щойно закипіло і розчинився цукор – знімайте з вогню і поступово, помішуючи додайте желатин.
- Однорідну масу залиште охолонути. Тоді збийте її міксером, поступово нарощуючи швидкість. Густину глазурі можна регулювати тривалістю збивання.
- Наносьте на холодні паски та одразу прикрашайте.
До слова, масу можна повторно розтопити, якщо вона загусла, й додавати ароматизатори або харчовий барвник.
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