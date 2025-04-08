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8 квітня, 15:49
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Смак дитинства: готуємо домашні глазуровані сирки

Марта Касіянчук

Домашні глазуровані сирки – легкі ласощі, які особливо подобаються дітям. Ці смаколики не лише швидко і легко готуються, а й виходять дуже смачними.

Сміливо беріться за справу і зробіть смачний десерт, який навіє спогади про дитинство. Рецептом глазурованих сирків по-домашньому ділиться 24 Канал з посиланням на Arguments.

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Глазуровані сирки по-домашньому

  • Час: 30 хвилин (1 – 2 години на застигання)
  • Порції: 8

Інгредієнти:
– 200 грамів кисломолочного сиру;
– 50 грамів шоколаду; 
– 1 столова ложка сметани;
– 2 столові ложки цукру;
– 100 грамів курага або родзинок, фініків; 
– 1 столова ложка ванільного цукру.

Приготування:

  1. Розітріть до однорідної маси сир зі сметаною, цукром і ваніллю.
     
  2. Курагу замочіть у теплій воді на 10 – 15 хвилин, щоб розм'якли, і перекрутіть на м'ясорубці.
     
  3. Шоколад натріть на дрібній тертці.
     
  4. Тепер сформуйте кульки. Для цього руки змочіть водою, щоб не прилипало, викладіть на долоню 1 столову ложку сирної маси, розплескайте її.
     
  5. На середину покладіть 0,5 чайної ложки кураги та зліпіть кульку. Обваляйте в шоколаді й покладіть в холодильник для застигання. Продовжуйте поки не закінчаться інгредієнти.
     
  6. Через 1 – 2 години глазуровані сирки можна куштувати.

Смачного!

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