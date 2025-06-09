Як у бабусі: готуємо горішки зі згущеним молоком, які повернуть в дитинство

Кожен в дитинстві обожнював ці ласощі – дня поїздки до бабусі чекали ще з більшим нетерпінням, адже там вже готувалися горішки зі згущеним молоком. Тепер вже можна готувати їх на власній кухні коли заманеться.

Процес нескладний, але для випікання "шкаралупок" необхідно використовувати спеціальні форми. 24 Канал з посиланням на кулінарку Марію Михальченко ділиться рецептом приготування горішків зі згущівкою. Читайте також Від них будуть в захваті усі: готуємо цукерки "Трюфель-тирамісу" Горішки зі згущеним молоком Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 10 – 12 Інгредієнти для тіста:

– 400 грамів борошна;

– 2 столові ложки крохмалю;

– 0,25 чайної ложки солі;

– 200 грамів вершкового масла;

– 70 грамів цукрової пудри;

– 0,5 чайної ложки ванільного цукру;

– 2 яйця;

– 0,5 чайної ложки соди;

– 0,5 чайної ложки оцту.



Для начинки:

– згущене молоко. Приготування: Змішайте борошно, крохмаль, сіль. Перемішайте.

В окремій місткості змішайте масло, цукрову пудру й ванільний цукор. Збийте міксером протягом 1 хвилини.

Додайте по одному яйцю, щоразу перемішуючи їх міксером. Тепер соду, погашену оцтом. Перемішайте міксером до однорідності.

Всипте сухі інгредієнти та доведіть міксером до однорідності, а потім продовжуйте місити тісто руками.

Сформуйте з тіста невеличкі кульки. Розігрійте форму для приготування горішків і викладіть у комірки заготовки.

Випікайте горішки на вогні, нижчому за середній, до золотистого кольору. Тоді обробіть за допомогою дрібної тертки краї.

Наповніть горішки згущеним молоком, яке попередньо відварили протягом 3 годин після закипання води. Можна смакувати. Готово! Теж приготуйте: неймовірно літній десерт з полуниці та сиру.