Домашня гранола: рецепт для тих, хто не хоче вранці довго готувати
Гранола стала популярним варіантом швидкого та корисного сніданку. Купувати її в магазині зовсім необов'язково, адже можна легко приготувати велику партію вдома.
24 Канал з посиланням на UApress пропонує рецепт сніданку, який можна зробити на місяць вперед всього за 40 хвилин – це смачна і корисна гранола з апельсином і горіхами.
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Домашня гранола – рецепт
- Час: 40 хвилин
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– цедра та сік 1 апельсину;
– 1 чайна ложка екстракту апельсина;
– 120 грамів вершкового масла;
– 100 грамів меду;
– 200 грамів вівсяних пластівців;
– 45 грамів гарбузового насіння;
– 30 грамів золотистого лляного насіння;
– 20 грамів насіння кунжуту;
– 40 грамів мигдалю зі шкіркою;
– 30 грамів волоських горіхів;
– 30 грамів очищених фісташок;
– 20 грамів смаженого фундуку;
– щіпка морської солі.
Приготування:
- Поставте духовку розігріватись до 150 – 170 градусів. Поки змішайте сухі інгредієнти (пластівці, горіхи, насіння) у великій мисці і перемішайте.
- Розтопіть 120 грамів вершкового масла. Коли воно повністю розтане додайте мед, апельсинову цедру і сік апельсина. Добре перемішайте суміш, перш ніж додати в неї екстракт апельсина.
- Ретельно перемішайте масляно-апельсинову суміш із вже перемішаними сухими інгредієнтами до повного покриття пластівців та горіхів маслом із соком.
- Викладіть весь вміст на велике деко з бортиком, переконавшись, що суміш мюслі покривають дно листа рівним шаром, так гранола буде готуватися більш рівномірно.
- Поставте лист у вже розігріту духовку на 15 хвилин. Після закінчення цього часу вийміть його з духовки і добре перемішайте гранолу, потім поверніть лист у духовку і випікайте суміш ще 10 хвилин.
- Потім знову вийміть гранолу і перемішайте її ще раз, поверніть в духовку на останні 5 хвилин і гранола готова.
- Вийміть лист з духовки та дайте охолонути гранолі, перш ніж подавати її на стіл. Заправляйте гранолу молоком, йогуртом, смузі, або зі свіжими / замороженими ягодами.
Смачного!
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