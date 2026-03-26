Як приготувати грецький салат із часниковою заправкою: соковитий рецепт закуски
- Грецький салат можна приготувати з часниковою заправкою, яка підкреслює смак фети, овочів та оливкової олії.
- Історія грецького салату починається у Греції, і він відомий як "Хоріатікі", що означає "сільський салат".
Грецький салат давно став однією з тих страв, де все тримається на якості простих продуктів і точному балансі смаку. Він чудово смакує весною, бо такий хрусткий та свіжий.
Навіть знайомий рецепт легко змінюється, якщо додати іншу заправку, повідомляє Кароліна Натальчук у своєму інстаграмі. Часник у цьому випадку робить смак виразнішим, додає характерного аромату й добре поєднується з фетою, овочами та оливковою олією.
Як приготувати грецький салат з часниковою заправкою?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 великі огірки;
– 8 помідорів чері або 2 великі помідори;
– 1 болгарський перець;
– пів червоної цибулини;
– 120 – 150 грамів фети;
– 10 – 15 маслин без кісточки;
– 1 чайна ложка орегано;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 3 зубчики натертого часнику;
– 1 чайна ложка солі;
– 3 – 4 столові ложки оливкової олії;
– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю.
Приготування:
- Огірки наріжте півкільцями, помідори – на 2 – 4 частини, болгарський перець – кубиками, а червону цибулю – півкільцями.
- Фету обережно наріжте кубиками.
- Маслини за бажанням розріжте навпіл.
- Для заправки змішайте натертий часник, оливкову олію, лимонний сік, чорний мелений перець і сіль.
- Помідори, огірки та перець окремо перемішайте із заправкою в глибокій мисці, а потім перекладіть на тарілку для подачі.
- Зверху викладіть цибулю, фету та маслини, після чого посипте салат орегано.
Яка історія в грецького салату?
Історія грецького салату починається у Греції. На батьківщині цю страву знають під назвою "Хоріатікі", тобто "сільський салат". І це не випадково, адже його основа дуже проста й зрозуміла – продукти, які для грецької кухні є звичними й повсякденними, повідомляє Rimping. У класичному варіанті все тримається на свіжих овочах, оливках, оливковій олії та сирі фета.
Щодо походження цієї страви існує кілька версій. За однією з них, салат міг з’явитися ще на початку ХХ століття, коли грецький емігрант повернувся додому й вирішив зібрати в одній тарілці продукти, за якими сумував за кордоном.
Втім, найчастіше згадують іншу версію. Вона пов’язує появу грецького салату з 1960–1970-ми роками, коли в Греції почав активно розвиватися туризм. Саме тоді, за цією версією, в одному з місцевих закладів вирішили запропонувати гостям просту страву з доступних інгредієнтів, яка добре передавала б смак країни.
