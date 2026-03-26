Як приготувати грецький салат із часниковою заправкою: соковитий рецепт закуски
26 березня, 23:45
Як приготувати грецький салат із часниковою заправкою: соковитий рецепт закуски

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Грецький салат можна приготувати з часниковою заправкою, яка підкреслює смак фети, овочів та оливкової олії.
  • Історія грецького салату починається у Греції, і він відомий як "Хоріатікі", що означає "сільський салат".

Грецький салат давно став однією з тих страв, де все тримається на якості простих продуктів і точному балансі смаку. Він чудово смакує весною, бо такий хрусткий та свіжий.

Навіть знайомий рецепт легко змінюється, якщо додати іншу заправку, повідомляє Кароліна Натальчук у своєму інстаграмі. Часник у цьому випадку робить смак виразнішим, додає характерного аромату й добре поєднується з фетою, овочами та оливковою олією. 

Як приготувати грецький салат з часниковою заправкою? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– 3 великі огірки; 
– 8 помідорів чері або 2 великі помідори; 
– 1 болгарський перець; 
– пів червоної цибулини; 
– 120 – 150 грамів фети; 
– 10 – 15 маслин без кісточки; 
– 1 чайна ложка орегано; 
– 1 столова ложка лимонного соку; 
– 3 зубчики натертого часнику; 
– 1 чайна ложка солі; 
– 3 – 4 столові ложки оливкової олії;
– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю.

Робимо грецький салат з виразним акцентом: відео

Приготування: 

  1. Огірки наріжте півкільцями, помідори – на 2 – 4 частини, болгарський перець – кубиками, а червону цибулю – півкільцями.
  2. Фету обережно наріжте кубиками.
  3. Маслини за бажанням розріжте навпіл.
  4. Для заправки змішайте натертий часник, оливкову олію, лимонний сік, чорний мелений перець і сіль.
  5. Помідори, огірки та перець окремо перемішайте із заправкою в глибокій мисці, а потім перекладіть на тарілку для подачі.
  6. Зверху викладіть цибулю, фету та маслини, після чого посипте салат орегано. 

Яка історія в грецького салату? 

Історія грецького салату починається у Греції. На батьківщині цю страву знають під назвою "Хоріатікі", тобто "сільський салат". І це не випадково, адже його основа дуже проста й зрозуміла – продукти, які для грецької кухні є звичними й повсякденними, повідомляє Rimping. У класичному варіанті все тримається на свіжих овочах, оливках, оливковій олії та сирі фета. 

Щодо походження цієї страви існує кілька версій. За однією з них, салат міг з’явитися ще на початку ХХ століття, коли грецький емігрант повернувся додому й вирішив зібрати в одній тарілці продукти, за якими сумував за кордоном. 

Втім, найчастіше згадують іншу версію. Вона пов’язує появу грецького салату з 1960–1970-ми роками, коли в Греції почав активно розвиватися туризм. Саме тоді, за цією версією, в одному з місцевих закладів вирішили запропонувати гостям просту страву з доступних інгредієнтів, яка добре передавала б смак країни.

