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12 березня, 17:30
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Цей паштет можна їсти навіть в піст: рецепт легкої та бюджетної намазки на хліб

Марта Касіянчук

Грибний паштет готується досить швидко і просто. З ним виходять неймовірно смачні бутерброди, які можна подавати як в будні, так і на святковий стіл.

Паштет можна зробити з печериць, звичайних лісових грибів, а також із сушених – вийде однаково смачно. Рецептом грибного паштету ділиться 24 Канал з посиланням на TikTok @mil_alex_recipes.

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Грибний паштет

    • Час: 35 хвилин
    • Порції: 1

    Інгредієнти:
    – 500 грамів грибів;
    – 100 грамів цибулі;
    – 100 грамів моркви;
    – 70 грамів вершкового сиру;
    – сіль, перець – до смаку;
    – 30 грамів масла.

    Як приготувати грибний паштет: дивіться відео

    Приготування:

    1. Без олії підсмажте нарізані гриби, на середньому вогні до випаровування води –  приблизно 10 хвилин. Посоліть та поперчіть грибочки.
       
    2. Додайте шматочок масла і розтопіть його. Вкиньте цибулю, і смажте, перемішуючи 5 хвилин.
       
    3. Після вкиньте натерту моркву, і смажте до м'якості ще 7 – 8 хвилин.
       
    4. Тепер закиньте в чашу всі овочі, додайте туди вершковий сир, або масло, і перебийте блендером в однорідну масу.
       
    5. Охолодіть і подавайте з підсмаженим чи тостовим хлібом.

    Смачного!

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