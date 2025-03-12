Цей паштет можна їсти навіть в піст: рецепт легкої та бюджетної намазки на хліб

Грибний паштет готується досить швидко і просто. З ним виходять неймовірно смачні бутерброди, які можна подавати як в будні, так і на святковий стіл.

Паштет можна зробити з печериць, звичайних лісових грибів, а також із сушених – вийде однаково смачно. Рецептом грибного паштету ділиться 24 Канал з посиланням на TikTok @mil_alex_recipes. Читайте також Ідеально підійде для тих, хто не їсть м'яса: пісне "Олів'є" з грибами Грибний паштет Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 500 грамів грибів;

– 100 грамів цибулі;

– 100 грамів моркви;

– 70 грамів вершкового сиру;

– сіль, перець – до смаку;

– 30 грамів масла. Як приготувати грибний паштет: дивіться відео Приготування: Без олії підсмажте нарізані гриби, на середньому вогні до випаровування води – приблизно 10 хвилин. Посоліть та поперчіть грибочки.

Додайте шматочок масла і розтопіть його. Вкиньте цибулю, і смажте, перемішуючи 5 хвилин.

Після вкиньте натерту моркву, і смажте до м'якості ще 7 – 8 хвилин.

Тепер закиньте в чашу всі овочі, додайте туди вершковий сир, або масло, і перебийте блендером в однорідну масу.

Охолодіть і подавайте з підсмаженим чи тостовим хлібом. Смачного! Теж приготуйте: домашній твердий сир.