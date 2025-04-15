Волога грузинська паска, яка довго не черствіє: перевірений рецепт з секретним інгредієнтом
Грузинська паска зберігається вологою та солодкою протягом тривалого часу. Ця випічка виготовляється за автентичним рецептом Ніно з Тбілісі, що говорить про гарантії щодо її справжності.
Спробуйте і ви приготувати традиційний солодкий грузинський хліб. Рецептом грузинської паски ділиться 24 Канал з посиланням на YouTube-канал "Смаколик.юа Марія Михальченко".
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Грузинська паска – рецепт
- Час: приблизно 5 годин
- Порції: 3 великі паски + 1 середня
Інгредієнти для опари:
– 250 мілілітрів молока;
– 50 грамів цукру;
– 30 грамів пресованих дріжджів;
– 200 грамів борошна.
Для тіста:
– 250 грамів цукру;
– 125 мілілітрів сметани;
– 3 жовтки;
– 2 яйця;
– 2 чайні ложки ванільного екстракту;
– 125 грамів вершкового масла;
– 100 мілілітрів олії;
– 0,25 чайної ложки куркуми (не обов'язково);
– цедра 1 апельсина;
– 2 столові ложки сильного алкоголю;
– 650 грамів борошна;
– 200 грамів сухофруктів;
– 1 столова ложка борошна.
Як спекти грузинську паску: дивіться відео
Приготування:
- В миску всипте цукор, влийте тепле молоко і розкришіть живі дріжджі. Вимішайте вінчиком до повного розчинення. Додайте просіяне борошно, накрийте і поставте в тепле місце на 45 хвилин, щоб опара підійшла.
- У велику миску всипте решту цукру, додайте жовтки, 2 яйця, дрібку солі, ваніль, сметану, цедру лимона чи апельсина.
- Щоб паска довго не черствіла, додайте алкоголь. Перемішайте вінчиком до однорідності. Додайте розтоплене вершкове масло, влийте олію. Ще раз ретельно перемішайте.
- Додайте опару і трохи куркуми для жовтизни. Перемішайте масу. Всипте 300 грамів просіяного борошна, перемішайте вінчиком. Додайте ще 350 грамів борошна і замішуйте руками.
- Змастіть робочу поверхню і руки олією. Замішуйте тісто руками, поки воно не стане однорідним і не липнутиме до поверхні. Перекладіть кульку тіста у миску і залиште підходити у теплому місці на 2 години.
- Підготуйте сухофрукти: залийте кип'ятком, перемішайте і просушіть. Додайте до сухофруктів борошно. Сформуйте з тіста пласт і вмісіть їх у тісто.
- Сформуйте кульки і викладіть їх у форми для паски, заповнюючи на третину. Залиште підходити приблизно на 1 годину. Змастіть верх пасок жовтком, змішаним зі столовою ложкою молока.
- Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 1 годину.
- Коли паски остигнуть, прикрасьте їх глазур'ю й посипкою до свого смаку.
Готово!
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