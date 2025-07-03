15 хвилин і неймовірна смакота вже на столі: екзотична намазка з авокадо

Гуакамоле – це ароматна і проста у приготуванні паста зі стиглих авокадо. Універсальний спред слугує ідеальним доповненням до начос і тако, або ж його можна вживати самостійно, намазуючи на брускету.

Існує безліч різновидів гуакамоле, все залежить від того, що ви додаєте до основи, але незмінний інгредієнт – авокадо. Рецептом класичного гуакамоле ділиться 24 Канал з посиланням на UA.Press. Читайте також І на тости, і просто ложкою: готуємо ароматний і ніжний курячий паштет Гуакамоле – рецепт Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 6 – 8 Інгредієнти:

– 3 авокадо;

– 1 чилі;

– 2 помідори;

– 1 цибуля;

– 1 лайм;

– 1 пучок кінзи;

– 1 зубок часнику;

– сіль – на смак. Приготування: Помідори та цибулю подрібніть на найменші шматочки. Також кінзу та часник з дрібкою солі.

Чилі поріжте на дрібні шматочки, але без насіння. Кількість перцю визначайте на власний смак.

М'якуш авокадо розімніть виделкою. Додайте лаймовий сік. А тепер з'єднайте з попередньо підготовленими інгредієнтами та подавайте до тостів, грінок та брускет. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і цей оригінальний паштет з оселедця.