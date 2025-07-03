3 липня, 14:14
15 хвилин і неймовірна смакота вже на столі: екзотична намазка з авокадо
Основні тези
- Гуакамоле – це мексиканський соус-дип на основі авокадо, який часто готується з додаванням соку лайма, цибулі, помідорів, кінзи та спецій.
- Він має густу, кремоподібну консистенцію і подається з тортильєю, чипсами або як начинка на брускети.
Гуакамоле – це ароматна і проста у приготуванні паста зі стиглих авокадо. Універсальний спред слугує ідеальним доповненням до начос і тако, або ж його можна вживати самостійно, намазуючи на брускету.
Існує безліч різновидів гуакамоле, все залежить від того, що ви додаєте до основи, але незмінний інгредієнт – авокадо. Рецептом класичного гуакамоле ділиться 24 Канал з посиланням на UA.Press.
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Гуакамоле – рецепт
- Час: 15 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 3 авокадо;
– 1 чилі;
– 2 помідори;
– 1 цибуля;
– 1 лайм;
– 1 пучок кінзи;
– 1 зубок часнику;
– сіль – на смак.
Приготування:
- Помідори та цибулю подрібніть на найменші шматочки. Також кінзу та часник з дрібкою солі.
- Чилі поріжте на дрібні шматочки, але без насіння. Кількість перцю визначайте на власний смак.
- М'якуш авокадо розімніть виделкою. Додайте лаймовий сік. А тепер з'єднайте з попередньо підготовленими інгредієнтами та подавайте до тостів, грінок та брускет.
Смачного!
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