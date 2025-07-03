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3 липня, 14:14
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15 хвилин і неймовірна смакота вже на столі: екзотична намазка з авокадо

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Гуакамоле – це мексиканський соус-дип на основі авокадо, який часто готується з додаванням соку лайма, цибулі, помідорів, кінзи та спецій.
  • Він має густу, кремоподібну консистенцію і подається з тортильєю, чипсами або як начинка на брускети.

Гуакамоле – це ароматна і проста у приготуванні паста зі стиглих авокадо. Універсальний спред слугує ідеальним доповненням до начос і тако, або ж його можна вживати самостійно, намазуючи на брускету.

Існує безліч різновидів гуакамоле, все залежить від того, що ви додаєте до основи, але незмінний інгредієнт – авокадо. Рецептом класичного гуакамоле ділиться 24 Канал з посиланням на UA.Press.

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    Гуакамоле – рецепт

    • Час: 15 хвилин
    • Порції: 6 – 8

    Інгредієнти:
    – 3 авокадо;
    – 1 чилі;
    – 2 помідори;
    – 1 цибуля;
    – 1 лайм;
    – 1 пучок кінзи;
    – 1 зубок часнику;
    – сіль – на смак.

    Приготування:

    1. Помідори та цибулю подрібніть на найменші шматочки. Також кінзу та часник з дрібкою солі.
       
    2. Чилі поріжте на дрібні шматочки, але без насіння. Кількість перцю визначайте на власний смак.
       
    3. М'якуш авокадо розімніть виделкою. Додайте лаймовий сік. А тепер з'єднайте з попередньо підготовленими інгредієнтами та подавайте до тостів, грінок та брускет.

    Смачного!

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