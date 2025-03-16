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16 березня, 13:17
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Корисне гуакамоле: рецепт екзотичної намазки, яку легко відтворити вдома

Марта Касіянчук

Соус гуакамоле, основою для якого є стигле авокадо, традиційно поєднується з начос із кукурудзяного борошна. Цей універсальний соус також може доповнювати різноманітні страви, включаючи м'ясо та морепродукти.

Замість хліба і чипсів, можна використовувати тонкий бездріжджовий лаваш, підсушений у духовці. 24 Канал з посиланням на Novosti24 пропонує вам рецепт гуакамоле, який легко відтворити вдома.

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Гуакамоле – рецепт

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти:
– 3 авокадо;
– 1 чилі;
– 2 помідори;
– 1 цибуля;
– 1 лайм;
– 1 пучок кінзи;
– 1 зубок часнику;
– сіль.

Приготування:

  1. Помідори та цибулю подрібніть на найменші шматочки. Також кінзу та часник з дрібкою солі.
     
  2. Чилі поріжте на дрібні шматочки, але без насіння. Кількість перцю визначайте на власний смак.
     
  3. М'якуш авокадо розімніть виделкою. Додайте лаймовий сік. А тепер з'єднайте з попередньо підготовленими інгредієнтами.
     
  4. Буде дуже смачно до тостів, грінок та брускет.

Смачного!

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