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11 червня, 12:54
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Ідеальний літній сніданок: healthy-бургер з кабачків і лосося від відомої телеведучої

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Катя Олос поділилася рецептом healthy-бургера з кабачків, рикоти та лосося.
  • Приготувати його зовсім нескладно, а влітку – саме те, що треба. І корисно, і смачно.

Поживна версія класичного улюбленого бургера з цукіні, лосося та рикоти – смачний варіант як для сніданку, так і для обіду влітку. Кабачок надає бургеру унікальної текстури, рикота вершкової м'якості, а лосось забезпечує його необхідними білками і жирами.

Це ідеальний вибір для тих, хто піклується про своє здоров'я. Рецептом незвичного healthy-бургера ділиться 24 Канал з посиланням на телеведучу Катю Олос.

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Healthy-бургер з кабачків, лосося і рикоти

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 300 грамів кабачків;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 1 яйце;
– сіль та перець – на смак;
– кунжут;
– 40 грамів рикоти;
– 40 грамів лосося;
– жменя листя салату.

Приготування:

  1. Для булочки на мілкій тертці натріть кабачок. Додайте яйця, крохмаль, сіль та подрібнену зелень.
     
  2. Ретельно перемішайте та випікайте у круглій формі в духовці при 180 градусах протягом 5 – 7 хвилин. Для смаку та краси посипте кунжутом, коли булочка буде майже готова.
     
  3. Зачекайте, поки булочка повністю остигне.
     
  4. Тим часом приготуйте начинку – наріжте лосось, помийте та просушіть листя салату, наріжте рикоту.
     
  5. Розріжте булочку навпіл, викладіть начинку.

Смачного!

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