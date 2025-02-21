Дубайський шоколад вже не той: хліб з броколі без борошна – новий "зелений" тренд

Хліб з броколі – це ідеальний варіант для тих, хто любить поєднувати користь і смак. Такий хліб стане чудовим доповненням до сніданку, обіду чи вечері, а ще ідеально підійде для перекусів.

Далі у матеріалі на вас чекає простий рецепт, який обов'язково здивує! Як спекти хліб з броколі без додавання борошна розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok @romayemets.

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Хліб з броколі без борошна

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 1 броколі;

– 3 яйця;

– 0,5 чайної ложки коріандру;

– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

– 1/2 чайної ложки розпушувача;

– сіль та перець – на смак;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– насіння для посипки.

Як спекти неймовірно смачний хліб з броколі: дивіться відео

Приготування:

Одну середню броколі натріть на велику тертку без стебла.

Додайте до нього яйця, суміш перцю, мелений коріандр, кукурудзяний крохмаль, розпушувач, дрібку солі та оливкову олію. Ретельно перемішайте.

Форму для запікання застеліть пергаментом та змастіть олією.

Викладіть підготовлену суміш у форму, вирівняйте поверхню та прикрасьте різними видами насіння.

Запікайте у духовці розігрітій до 180 градусів протягом 20 – 25 хвилин.

Готово!

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