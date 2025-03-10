Хрустка скоринка та ніжне м'ясо: як швидко та смачно посмажити рибу – рецепт, який завжди працює

Смажена риба – це страва, яку всі люблять не тільки у піст. Тим паче, що готувати її – саме задоволення.

Приготування смаженої риби не потребує багато часу, однак точно подарує відмінний результат. Поєднання ніжного м'яса та хрусткої скоринки просто не може залишити байдужим, розповідає 24 Канал з посиланням на shuba. Цікаво Ви в нього закохаєтесь: швидкий рецепт "Наполеона" в склянці – легко і вишукано Рецепт смаженої риби Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 кілограм риби;

– 4 столові ложки борошна;

– 4 столові ложки панірувальних сухарів;

– 1 лимон;

– сіль та перець до смаку. Приготування: Спершу ретельно очистіть рибу від луски, випатрайте її і добре промийте як зверху, так і всередині. Потім наріжте рибу на порційні шматочки товщиною 2 – 3 сантиметри. У неглибокій тарілці змішайте борошно, панірувальні сухарі, сіль і перець, ретельно перемішуючи суміш. Обваляйте кожен шматочок риби в цій суміші. Розігрійте сковороду з оливковою або соняшниковою олією. Покладіть підготовлені шматочки риби на сковороду і обсмажте їх з обох боків до появи чудової золотистої скоринки – приблизно по 5 – 7 хвилин з кожного боку. Після смаження викладіть рибу на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир, потім акуратно перекладіть її на сервірувальну тарілку та подавайте зі скибочками лимона. Смачного! Від них у всіх течуть слинки: рецепт легендарних пиріжків з картоплею на сковорідці.