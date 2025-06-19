Коли хочеться чогось свіжого і корисного: готуємо оригінальний сезонний хумус

Гороховий хумус з м'ятою та фетою майстерно поєднує природну солодкість гороху з яскравою свіжістю м'яти та пікантною солоністю сиру фета. Така намазка ідеально підходить для подачі як буденного перекусу, так і святкової закуски.

Ця яскрава літня намазка сподобається всім без винятку. Рецептом горохового хумусу із м'ятою та фетою ділиться 24 Канал з посиланням на Ripaille Social Club.

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Гороховий хумус із м'ятою та фетою

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 300 грамів консервованого горошку;

– 200 грамів консервованого нуту;

– 1/2 пучка свіжої м'яти;

– сік одного лайму;

– сіль, перець – на смак;

– солодка паприка;

– 50 грамів фети;

– оливкова олія – на смак.

Приготування:

Промийте горошок, подрібніть листя м'яти та відцідіть нут.

Складіть у чашу блендера, посоліть, додайте спеції, сік лайму та оливкову олію. Збийте до однорідної, кремоподібної маси. За необхідності додайте ще трохи олії чи кілька ложок холодної води для ніжнішої текстури.

Перекладіть хумус у сервірувальну тарілку. Зверху посипте розкришеною фетою. Для краси та додаткового смаку полийте невеликою кількістю олії.

Смачного!

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