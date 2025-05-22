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22 травня, 12:33
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Хрусткі кабачки, запечені з сиром: рецепт легкої та корисної страви до столу

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Кабачки, запечені в духовці з сирним паніруванням, є популярною стравою.
  • Рецепт включає мінімум інгредієнтів, а час приготування всього 35 хвилин.

Кабачки, запечені в духовці з пікантним сирним паніруванням, – популярна страва серед прихильників здорового харчування. Це проста, але дуже смачна закуска.

Така страва припаде до смаку всім членам сім'ї. Якщо кабачки не є улюбленим овочем, то в такому варіанті вони вам точно сподобаються, пише 24 Канал з посиланням на ua.новини.

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Кабачки з сиром в духовці

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів молодих кабачків;
– 2 столові ложки борошна;
– 50 грамів сиру;
– олія рослинна;
– сіль, перець, орегано, часник сухий, паприка.

Приготування:

  1. Кабачки промийте та просушіть паперовими рушниками, поріжте на кружечки по 5 міліметрів завтовшки.
     
  2. Посоліть і залиште на 15 хвилин, потім злийте рідину і просушіть паперовими рушниками.
     
  3. Деко застеліть пергаментом.

  4. Борошно змішайте з сіллю, перцем і спеціями на ваш смак, засипте суміш в пакет і туди ж покладіть кабачки. Струсіть пакет, щоб кабачки добре запанірувались і викладіть їх на деко.
     
  5. Посипте кружальцями тертим сиром і відправте в духовку, розігріту до 210 градусів. Запікайте близько 15 – 20 хвилин. При подачі посипте рубаною зеленню.

Смачного!

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