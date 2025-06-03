М'ясні й поряд не стоять: готуємо шедевральні кабачкові котлети

Сезон кабачків зараз в самому розпалі. Їх смажать, маринують, роблять з них млинці та супи.

24 Канал з посиланням на Сенсація пропонує ще один цікавий рецепт з овочу – кабачкові котлети. Вони дуже ніжні, соковиті й смачні й готується просто та швидко.

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Кабачкові котлети

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 2 кабачки;

– 2 картоплі;

– 2 яйця;

– 40 грамів вівсяних пластівців;

– 2 столові ложки борошна;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– пару гілочок кропу;

– сіль, перець – на смак;

– олія для смаження.

Приготування:

Кабачки помийте, відріжте хвостики й натріть на крупній тертці, посоліть та добре перемішайте. Залиште на 15 – 20 хвилин, щоб кабачки пустили сік.

В окремій мисці змішайте яйця, вівсяні пластівці й борошно. Залиште масу на 10 – 15 хвилин, щоб пластівці трохи набухли.

З натертих кабачків ретельно відтисніть весь сік, а м'якуш відправте до яєчної суміші. Натріть 2 картоплини на крупній тертці та додайте до загальної маси.

Туди ж додайте дрібно нарізаний кріп, сіль, перець і вичавіть часник. Ретельно перемішайте фарш.

З отриманого фаршу сформуємо невеличкі котлетки круглої форми.

Розігрійте пательню з рослинною олією і викладіть котлети на сковорідку. Обсмажте з двох сторін до золотистої скоринки. Кабачкові котлети відмінно смакують зі сметаною та соусом тартар.

Смачного!

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