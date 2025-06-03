3 червня, 15:55
М'ясні й поряд не стоять: готуємо шедевральні кабачкові котлети
Основні тези
- Сезон кабачків у розпалі, тому саме час експериментувати з цим інгредієнтом. Наприклад, приготувати кабачкові котлети.
- Вони вийдуть дуже ніжні, а приготування займе на більше 40 хвилин.
Сезон кабачків зараз в самому розпалі. Їх смажать, маринують, роблять з них млинці та супи.
24 Канал з посиланням на Сенсація пропонує ще один цікавий рецепт з овочу – кабачкові котлети. Вони дуже ніжні, соковиті й смачні й готується просто та швидко.
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Кабачкові котлети
- Час: 40 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 2 картоплі;
– 2 яйця;
– 40 грамів вівсяних пластівців;
– 2 столові ложки борошна;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– пару гілочок кропу;
– сіль, перець – на смак;
– олія для смаження.
Приготування:
- Кабачки помийте, відріжте хвостики й натріть на крупній тертці, посоліть та добре перемішайте. Залиште на 15 – 20 хвилин, щоб кабачки пустили сік.
- В окремій мисці змішайте яйця, вівсяні пластівці й борошно. Залиште масу на 10 – 15 хвилин, щоб пластівці трохи набухли.
- З натертих кабачків ретельно відтисніть весь сік, а м'якуш відправте до яєчної суміші. Натріть 2 картоплини на крупній тертці та додайте до загальної маси.
- Туди ж додайте дрібно нарізаний кріп, сіль, перець і вичавіть часник. Ретельно перемішайте фарш.
- З отриманого фаршу сформуємо невеличкі котлетки круглої форми.
- Розігрійте пательню з рослинною олією і викладіть котлети на сковорідку. Обсмажте з двох сторін до золотистої скоринки. Кабачкові котлети відмінно смакують зі сметаною та соусом тартар.
Смачного!
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