Бюджетно і ситно: готуємо ароматні кабачкові оладки, які вмить зникнуть зі столу

Кабачкові оладки є ідеальною стравою для обіду або вечері завдяки своїй доступності та швидкому приготуванню. Страву швидко з'їдять, а, якщо трохи й залишаться, то холодні вони ще смачніші.

Можна також підсилити смак овочу, додавши до тіста подрібнену зелень та тертий сир. Рецептом кабачкових оладок ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Анастасію Жакуліну. Читайте також Ось як його треба готувати: м'ясний рулет у духовці за легендарним рецептом Лілії Цвіт Кабачкові оладки Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 1 маленький кабачок;

– 1 яйце;

– 20 грамів твердого сиру;

– трішки зелені (кріп та петрушка);

– 1 столова ложка борошна;

– спеції: сухий часник, прованські трави, сіль. Як посмажити кабачкові оладки: дивіться відео Приготування: Кабачок натріть на терці і додайте дрібку солі, перемішайте і відставте на 5 хвилин.

З кабачка відтисніть зайву рідину, додайте яйце, твердий сир, зелень та спеції, перемішайте. Додайте борошно і ще раз перемішайте.

Смажте оладки на середньому вогні, змастивши сковорідку трохи олією.

Подавайте їх зі сметаною і зеленню. Смачного! Теж приготуйте: зелений борщ із щавлем.