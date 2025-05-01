Укр Рус
Новини Смачно Смачні рецепти Бюджетно і ситно: готуємо ароматні кабачкові оладки, які вмить зникнуть зі столу
1 травня, 14:11
1

Бюджетно і ситно: готуємо ароматні кабачкові оладки, які вмить зникнуть зі столу

Марта Касіянчук

Кабачкові оладки є ідеальною стравою для обіду або вечері завдяки своїй доступності та швидкому приготуванню. Страву швидко з'їдять, а, якщо трохи й залишаться, то холодні вони ще смачніші.

Можна також підсилити смак овочу, додавши до тіста подрібнену зелень та тертий сир. Рецептом кабачкових оладок ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Анастасію Жакуліну.

Читайте також Ось як його треба готувати: м'ясний рулет у духовці за легендарним рецептом Лілії Цвіт

Кабачкові оладки

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти: 
– 1 маленький кабачок;
– 1 яйце;
– 20 грамів твердого сиру;
– трішки зелені (кріп та петрушка); 
– 1 столова ложка борошна;
– спеції: сухий часник, прованські трави, сіль.

Як посмажити кабачкові оладки: дивіться відео

Приготування:

  1. Кабачок натріть на терці і додайте дрібку солі, перемішайте і відставте на 5 хвилин.
     
  2. З кабачка відтисніть зайву рідину, додайте яйце, твердий сир, зелень та спеції, перемішайте. Додайте борошно і ще раз перемішайте.
     
  3. Смажте оладки на середньому вогні, змастивши сковорідку трохи олією.
     
  4. Подавайте їх зі сметаною і зеленню.

Смачного!

Теж приготуйте: зелений борщ із щавлем.