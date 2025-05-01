Можна також підсилити смак овочу, додавши до тіста подрібнену зелень та тертий сир. Рецептом кабачкових оладок ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Анастасію Жакуліну.
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Кабачкові оладки
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 маленький кабачок;
– 1 яйце;
– 20 грамів твердого сиру;
– трішки зелені (кріп та петрушка);
– 1 столова ложка борошна;
– спеції: сухий часник, прованські трави, сіль.
Як посмажити кабачкові оладки: дивіться відео
Приготування:
- Кабачок натріть на терці і додайте дрібку солі, перемішайте і відставте на 5 хвилин.
- З кабачка відтисніть зайву рідину, додайте яйце, твердий сир, зелень та спеції, перемішайте. Додайте борошно і ще раз перемішайте.
- Смажте оладки на середньому вогні, змастивши сковорідку трохи олією.
- Подавайте їх зі сметаною і зеленню.
Смачного!
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