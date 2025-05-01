Можно также усилить вкус овоща, добавив в тесто измельченную зелень и тертый сыр. Рецептом кабачковых оладий делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Анастасию Жакулину.

Читайте также Вот как его надо готовить: мясной рулет в духовке по легендарному рецепту Лилии Цвит

Кабачковые оладьи

  • Время: 20 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 1 маленький кабачок;
– 1 яйцо;
– 20 граммов твердого сыра;
– немного зелени (укроп и петрушка);
– 1 столовая ложка муки;
– специи: сухой чеснок, прованские травы, соль.

Как пожарить кабачковые оладьи: смотрите видео

Приготовление:

  1. Кабачок натрите на терке и добавьте щепотку соли, перемешайте и отставьте на 5 минут.
  2. Из кабачка отожмите лишнюю жидкость, добавьте яйцо, твердый сыр, зелень и специи, перемешайте. Добавьте муку и еще раз перемешайте.
  3. Жарьте оладьи на среднем огне, смазав сковородку немного маслом.
  4. Подавайте их со сметаной и зеленью.

Приятного аппетита!

Тоже приготовьте: зеленый борщ со щавелем.