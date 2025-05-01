Можно также усилить вкус овоща, добавив в тесто измельченную зелень и тертый сыр. Рецептом кабачковых оладий делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Анастасию Жакулину.

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Кабачковые оладьи

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 1 маленький кабачок;

– 1 яйцо;

– 20 граммов твердого сыра;

– немного зелени (укроп и петрушка);

– 1 столовая ложка муки;

– специи: сухой чеснок, прованские травы, соль.

Как пожарить кабачковые оладьи: смотрите видео

Приготовление:

Кабачок натрите на терке и добавьте щепотку соли, перемешайте и отставьте на 5 минут.

Из кабачка отожмите лишнюю жидкость, добавьте яйцо, твердый сыр, зелень и специи, перемешайте. Добавьте муку и еще раз перемешайте.

Жарьте оладьи на среднем огне, смазав сковородку немного маслом.

Подавайте их со сметаной и зеленью.

Приятного аппетита!

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