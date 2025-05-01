Можно также усилить вкус овоща, добавив в тесто измельченную зелень и тертый сыр. Рецептом кабачковых оладий делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Анастасию Жакулину.
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Кабачковые оладьи
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 маленький кабачок;
– 1 яйцо;
– 20 граммов твердого сыра;
– немного зелени (укроп и петрушка);
– 1 столовая ложка муки;
– специи: сухой чеснок, прованские травы, соль.
Как пожарить кабачковые оладьи: смотрите видео
Приготовление:
- Кабачок натрите на терке и добавьте щепотку соли, перемешайте и отставьте на 5 минут.
- Из кабачка отожмите лишнюю жидкость, добавьте яйцо, твердый сыр, зелень и специи, перемешайте. Добавьте муку и еще раз перемешайте.
- Жарьте оладьи на среднем огне, смазав сковородку немного маслом.
- Подавайте их со сметаной и зеленью.
Приятного аппетита!
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