Кабачкові сендвічі з крабовою начинкою: рецепт небанальної закуски, що перевертає уяву

Зазвичай з кабачків готують оладки, запіканки, або просто смажать чи тушкують. Але це все вже перепробувано, і хочеться чогось новенького. І тут на кулінарну арену виходить ця закуска.

Кабачкові сендвічі з крабовою начинкою можна подавати і до святкового, і до буденного столу – гості і рідні будуть вражені. Рецептом закуски ділиться 24 Канал з посиланням на ТікТок @vistovska_cooking. Читайте також Ідеальний початок трапези: брускета з оригінальною начинкою – італійський рецепт Кабачкові сендвічі з крабовою начинкою Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: приблизно 15 Інгредієнти:

– 2 кабачки;

– 3 яйця;

– 200 грамів борошна;

– 300 грамів панірування;

– 1 зубчик часнику;

– сіль, перець – на смак.



Для начинки:

– 150 грамів крабових паличок;

– 2 плавлені сирки;

– 1 зубок часнику;

– 1 – 2 столові ложки майонезу. Як приготувати такі кабачкові сендвічі: дивіться відео Приготування: Кабачки помийте і наріжте кружальцями товщиною приблизно 1 сантиметр. Кружальця злегка підсоліть і поперчіть.

Далі підготувати три місткості – в одну всипте борошно, в другу збиті яйця, в третю панірувальні сухарі.

Кабачок обваляйте в борошні, яйці, в сухарях та обсмажте на розігрітій сковороді з двох боків до рум'яної скоринки. Викладіть на паперовий рушник, щоб зайвий жир вбрався.

Поки кабачки остигають, приготуйте начинку. Крабові палички, плавлені сирки та часник натріть на тертці, додайте майонез і добре перемішайте. Маса повинна бути ніжна, але не рідка.

Далі на одне кружальце кабачка викладіть трохи начинки, накрийте другим кружальцем, і виходить кабачковий сендвіч. Зробіть так з усіма.

Закуска смачна як у теплому, так і в холодному вигляді, але якщо подаєте з холодильника, то трохи підігрійте в мікрохвильовці. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і хрусткі нагетси з цвітної капусти.