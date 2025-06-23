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23 червня, 12:31
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Кабачкові сендвічі з крабовою начинкою: рецепт небанальної закуски, що перевертає уяву

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Кабачкові сендвічі – це смачна закуска, яка готується з обсмажених кружечків кабачків, що використовуються як "хліб" для сендвічів з різноманітною начинкою.
  • Вони можуть бути як холодними, так і гарячими, і чудово підходять для перекусу або як закуска на святковий стіл.

Зазвичай з кабачків готують оладки, запіканки, або просто смажать чи тушкують. Але  це все вже перепробувано, і хочеться чогось новенького. І тут на кулінарну арену виходить ця закуска. 

Кабачкові сендвічі з крабовою начинкою можна подавати і до святкового, і до буденного столу – гості і рідні будуть вражені. Рецептом закуски ділиться 24 Канал з посиланням на ТікТок @vistovska_cooking.

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    Кабачкові сендвічі з крабовою начинкою

    • Час: 30 хвилин
    • Порції: приблизно 15

    Інгредієнти:
    – 2 кабачки;
    – 3 яйця;
    – 200 грамів борошна;
    – 300 грамів панірування;
    – 1 зубчик часнику;
    – сіль, перець – на смак.

    Для начинки:
    – 150 грамів крабових паличок;
    – 2 плавлені сирки;
    – 1 зубок часнику;
    – 1 – 2 столові ложки майонезу.

    Як приготувати такі кабачкові сендвічі: дивіться відео

    Приготування:

    1. Кабачки помийте і наріжте кружальцями товщиною приблизно 1 сантиметр. Кружальця злегка підсоліть і поперчіть.
       
    2. Далі підготувати три місткості – в одну всипте борошно, в другу збиті яйця, в третю панірувальні сухарі.
       
    3. Кабачок обваляйте в борошні, яйці, в сухарях та обсмажте на розігрітій сковороді з двох боків до рум'яної скоринки. Викладіть на паперовий рушник, щоб зайвий жир вбрався.
       
    4. Поки кабачки остигають, приготуйте начинку. Крабові палички, плавлені сирки та часник натріть на тертці, додайте майонез і добре перемішайте. Маса повинна бути ніжна, але не рідка.
       
    5. Далі на одне кружальце кабачка викладіть трохи начинки, накрийте другим кружальцем, і виходить кабачковий сендвіч. Зробіть так з усіма.
       
    6. Закуска смачна як у теплому, так і в холодному вигляді, але якщо подаєте з холодильника, то трохи підігрійте в мікрохвильовці.

    Смачного!

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