Вогняний Кінь буде задоволений: запікаємо найніжнішу качку у світі за старовинним рецептом
- Запечена качка є популярною м'ясною стравою для новорічного святкування.
- Якщо правильно зробити надрізи, то шкірка вийде золотистою та хрусткою, а мʼясо – ніжним та соковитим.
Салати – важливий елемент новорічного святкування, але першу скрипку завжди грають мʼясні страви. Запечена качка – чудовий вибір для зустрічі Нового року.
Качка чудова тим, що вам не доведеться докладати багато зусиль, а результат точно буде просто неперевершеним. Трішки додаткових інгредієнтів, ставимо мʼясо в духовку – і дім почне наповнюватися ароматом свята, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Kwestia smaku.
Читайте також Через цю начинку їх з’їдають першими: які печінкові млинці приготувати для святкового столу
Як смачно запекти качку?
- Час: 2 години 20 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 качка;
– 1 столова ложка сушеного розмарину;
– 1 столова ложка сушеного майорану;
– сіль та перець до смаку;
– 1 столова ложка вершкового масла;
додатково:
– 3 печені яблука;
– сіль і перець;
– банка готової журавлини;
– 2 – 3 столові ложки малинового сиропу або варення.
Страва, яка подарує свято / Фото asianfood
Приготування:
- Качку ретельно натріть сіллю, перцем і сушеними травами, після чого змастіть розтопленим вершковим маслом. За бажанням усередину тушки покладіть яблуко, розрізане на четвертинки й очищене від серцевини.
- Качку можна запікати одразу або дати їй промаринуватися в холодильнику 2 – 3 години чи навіть до доби.
- Перед приготуванням обов’язково залиште м’ясо при кімнатній температурі.
- Духовку розігрійте до 230 градусів.
- Викладіть качку грудкою донизу в жаростійку каструлю або форму для запікання та готуйте без кришки близько 30 хвилин. Потім накрийте кришкою, зменште температуру до 180 градусів і запікайте ще приблизно 2 години, перевернувши качку в середині приготування.
- За 30 хвилин до готовності додайте до духовки яблука без серцевини, поклавши всередину кожного трохи малинового варення та, за бажанням, дрібку кориці.
- Готову качку дістаньте з форми, розріжте та за потреби полийте витопленим жиром.
- Качиний жир можна зберегти й використати для смаження картоплі або приготування інших страв.
- Подавайте качку з журавлиною, змішаною з соком або малиновим варенням.
Які є секрети запікання ідеальної качки?
Обовʼязково зробіть надрізи на шкірі, але так, щоб вони не доходили до мʼяса. Так жир буде витікати і утворить скоринку, але мʼясо залишиться ніжним й соковитим, радить Beszamel.
А ще не варто "набивати" качку рідкою начинкою. Так є високий ризик, що всередині мʼясо залишиться сирим.
Що ще подати на святковий стіл?
Спробуйте суші-боли – це легендарна закуска, яка не потребує зусиль.
А в цій підбірці салатів ви обовʼязково знайдете щось собі до смаку.