29 грудня, 22:00
Вогняний Кінь буде задоволений: запікаємо найніжнішу качку у світі за старовинним рецептом

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Запечена качка є популярною м'ясною стравою для новорічного святкування.
  • Якщо правильно зробити надрізи, то шкірка вийде золотистою та хрусткою, а мʼясо – ніжним та соковитим. 

Салати – важливий елемент новорічного святкування, але першу скрипку завжди грають мʼясні страви. Запечена качка – чудовий вибір для зустрічі Нового року.

Качка чудова тим, що вам не доведеться докладати багато зусиль, а результат точно буде просто неперевершеним. Трішки додаткових інгредієнтів, ставимо мʼясо в духовку – і дім почне наповнюватися ароматом свята, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Kwestia smaku.

Як смачно запекти качку? 

  • Час: 2 години 20 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти
– 1 качка;
– 1 столова ложка сушеного розмарину;
– 1 столова ложка сушеного майорану;
– сіль та перець до смаку;
– 1 столова ложка вершкового масла;
додатково: 
– 3 печені яблука;
– сіль і перець; 
– банка готової журавлини;
– 2 – 3 столові ложки малинового сиропу або варення.

Страва, яка подарує свято / Фото asianfood

Приготування: 

  1. Качку ретельно натріть сіллю, перцем і сушеними травами, після чого змастіть розтопленим вершковим маслом. За бажанням усередину тушки покладіть яблуко, розрізане на четвертинки й очищене від серцевини.
  2. Качку можна запікати одразу або дати їй промаринуватися в холодильнику 2 – 3 години чи навіть до доби.
  3. Перед приготуванням обов’язково залиште м’ясо при кімнатній температурі.
  4. Духовку розігрійте до 230 градусів.
  5. Викладіть качку грудкою донизу в жаростійку каструлю або форму для запікання та готуйте без кришки близько 30 хвилин. Потім накрийте кришкою, зменште температуру до 180 градусів і запікайте ще приблизно 2 години, перевернувши качку в середині приготування.
  6. За 30 хвилин до готовності додайте до духовки яблука без серцевини, поклавши всередину кожного трохи малинового варення та, за бажанням, дрібку кориці.
  7. Готову качку дістаньте з форми, розріжте та за потреби полийте витопленим жиром.
  8. Качиний жир можна зберегти й використати для смаження картоплі або приготування інших страв.
  9. Подавайте качку з журавлиною, змішаною з соком або малиновим варенням.

Які є секрети запікання ідеальної качки? 

Обовʼязково зробіть надрізи на шкірі, але так, щоб вони не доходили до мʼяса. Так жир буде витікати і утворить скоринку, але мʼясо залишиться ніжним й соковитим, радить Beszamel.

А ще не варто "набивати" качку рідкою начинкою. Так є високий ризик, що всередині мʼясо залишиться сирим. 

