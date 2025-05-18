Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Розбирають зі столу найшвидше: закуска для любителів "Оселедця під шубою"
18 травня, 16:29
1

Розбирають зі столу найшвидше: закуска для любителів "Оселедця під шубою"

Марта Касіянчук

Оселедець може вийти за рамки свого класичного застосування. При правильному поєднанні додаткових продуктів оселедець може набувати нових смаків – і це не про "Шубу", хоча теж з буряком.

Ця закуска підкорила не один святковий стіл. І виглядає яскраво, і смакує неймовірно. 24 Канал з посиланням на Arguments ділиться рецептом смачних канапе з буряком та оселедцем.

Читайте також Авокадо-крем на грінки або просто, щоб їсти ложкою: кориснішої намазки вже й не придумати

Закуска з буряком та оселедцем

  • Час: 10 хвилин (без варіння овочів)
  • Порції: 10

Інгредієнти:
– 10 скибок хліба; 
– 2 буряки;
– 2 картоплі;
– майонез – на смак;
– 1 цибуля;
– 1 – 2 філе оселедця;
– свіжа зелень для прикраси.

Приготування:

  1. Підсушіть хліб на сковороді, щоб він перетворився на грінки.
     
  2. Викладіть на кожну грінку, перемазану майонезом, порізану кружальцями зварену картоплю.
     
  3. Варений буряк натріть та накладіть на грінки з картоплею.
     
  4. Поверх покладіть по шматочку салатної цибулі та слабосолоного оселедця. Прикрасьте свіжою зеленню.

Смачного!

Теж приготуйте:  закусочне масло з грибами.