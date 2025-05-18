Розбирають зі столу найшвидше: закуска для любителів "Оселедця під шубою"

Оселедець може вийти за рамки свого класичного застосування. При правильному поєднанні додаткових продуктів оселедець може набувати нових смаків – і це не про "Шубу", хоча теж з буряком.

Ця закуска підкорила не один святковий стіл. І виглядає яскраво, і смакує неймовірно. 24 Канал з посиланням на Arguments ділиться рецептом смачних канапе з буряком та оселедцем. Читайте також Авокадо-крем на грінки або просто, щоб їсти ложкою: кориснішої намазки вже й не придумати Закуска з буряком та оселедцем Час: 10 хвилин (без варіння овочів)

10 хвилин (без варіння овочів) Порції: 10 Інгредієнти:

– 10 скибок хліба;

– 2 буряки;

– 2 картоплі;

– майонез – на смак;

– 1 цибуля;

– 1 – 2 філе оселедця;

– свіжа зелень для прикраси. Приготування: Підсушіть хліб на сковороді, щоб він перетворився на грінки.

Викладіть на кожну грінку, перемазану майонезом, порізану кружальцями зварену картоплю.

Варений буряк натріть та накладіть на грінки з картоплею.

Поверх покладіть по шматочку салатної цибулі та слабосолоного оселедця. Прикрасьте свіжою зеленню. Смачного! Теж приготуйте: закусочне масло з грибами.