Ідеальна картопля фрі на сковорідці: на цей рецепт треба мінімум часу та зусиль

Картопля фрі залишається улюбленою стравою в меню ресторанів і фастфудів. У таких закладах її зазвичай готують у фритюрницях, але господині можуть зробити й на сковороді.

Є простий метод, який дозволяє домашнім кухарям готувати цю страву без використання фритюрниці. Рецептом ідеальної картоплі фрі на сковорідці ділиться 24 Канал з посиланням на Glamour. Читайте також Викидати – не треба: як врятувати недоварений рис у плові Ідеальна картопля фрі на сковорідці Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 3 – 4 Інгредієнти:

– 7 середніх картоплин;

– оливкова олія;

– сіль – на смак. Приготування: Картоплю помийте та наріжте соломкою. Позбудьтеся зайвої вологи з допомогою паперового рушника.

Після цього добре розігрійте сковороду і не шкодуючи додайте олії. Щоб картопля вийшла ідеальною, вона має бути дуже гарячою.

Потім порційно просмажуйте картоплю. Після за допомогою паперового рушника приберіть надлишок олії та посоліть. Картопля фрі готова! Теж смакуватиме: кабачково-курячі оладки – ідеальний літній рецепт.