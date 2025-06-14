14 червня, 17:00
Ідеальна картопля фрі на сковорідці: на цей рецепт треба мінімум часу та зусиль
Основні тези
- Хочете картоплю фрі, як у Макдональдсі – цей рецепт для вас.
- Щоб приготувати її в домашніх умовах, знадобляться продукти, які є у кожній оселі.
Картопля фрі залишається улюбленою стравою в меню ресторанів і фастфудів. У таких закладах її зазвичай готують у фритюрницях, але господині можуть зробити й на сковороді.
Є простий метод, який дозволяє домашнім кухарям готувати цю страву без використання фритюрниці. Рецептом ідеальної картоплі фрі на сковорідці ділиться 24 Канал з посиланням на Glamour.
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Ідеальна картопля фрі на сковорідці
- Час: 20 хвилин
- Порції: 3 – 4
Інгредієнти:
– 7 середніх картоплин;
– оливкова олія;
– сіль – на смак.
Приготування:
- Картоплю помийте та наріжте соломкою. Позбудьтеся зайвої вологи з допомогою паперового рушника.
- Після цього добре розігрійте сковороду і не шкодуючи додайте олії. Щоб картопля вийшла ідеальною, вона має бути дуже гарячою.
- Потім порційно просмажуйте картоплю. Після за допомогою паперового рушника приберіть надлишок олії та посоліть.
Картопля фрі готова!
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