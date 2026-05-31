Ця картопля стане вашим коронним рецептом: готуємо запіканку по-французьки
Інколи завдання смачно й ситно нагодувати рідних перетворюється на проблему. В такому випадку на допомогу завжди прийде апетитна й смачна запіканка.
Для досвідчених господинь запіканка – це можливість створити кулінарний шедевр, не витрачаючи багато грошей та зусиль. Важливо лише знайти правильне поєднання інгредієнтів, щоб смак страви був легким та гармонійним, розповідає портал "Господинька".
Як зробити запіканку по-французьки?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма картоплі;
– 280 мілілітрів вершків;
– 50 мілілітрів молока;
– 1 чайна ложка мускатного горіха;
– 1 чайна ложка італійських трав;
– 4 зубчики часнику;
– 150 грамів твердого сиру;
– вершкове масло для змащування форми;
– сіль та перець до смаку.
Просто і смачно / Фото "Господинька"
Приготування:
- Очистіть картоплю і наріжте її тонкими кружальцями.
- Окремо у мисці змішайте вершки, молоко, подрібнений часник, мускатний горіх, італійські трави, сіль та чорний перець.
- Натріть твердий сир на крупній тертці. Щедро змастіть форму для випікання вершковим маслом.
- Викладіть на дно перший шар картопляних кружалець внапуск, полийте частиною вершкової заливки та притрусіть дрібкою сиру.
- Повторюйте шари, поки не закінчиться картопля, а зверху рівномірно вилийте залишки вершків та засипте все товстим шаром сиру.
- Накрийте форму фольгою і відправте у розігріту духову шафу на 40 – 50 хвилин.
- Потім зніміть фольгу і випікайте ще 10 – 15 хвилин, поки сир повністю не розплавиться і не покриється апетитною золотавою скоринкою.
- Перед нарізанням дайте запіканці трохи постояти, щоб вершковий соус загус.