Цей рецепт вартує нагороди: картопляні млинці з начинкою – ідеальна вечеря на всю сім'ю
Ці картопляні млинці стануть справжнім подарунком для українських господинь. Якщо набридло звичне пюре – саме час вдатися до неймовірного експерименту!
Кілька звичних інгредієнтів допоможуть вам не просто створити шедевр, а подарувати рідним новий кулінарний спогад, до якого вони захочуть повертатися знову й знову. Якщо ви шукаєте смачну опцію для сімейної вечері, то 24 Канал пропонує взяти до уваги цей рецепт порталу "Господинька".
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Рецепт картопляних млинців з начинкою
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
Картопляне тісто:
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– кілограм картоплі;
– пучок петрушки;
– 2 яйця;
– 5 столових ложок борошна;
– сіль та перець до смаку.
Начинка:
– 1 цибуля;
– 1 баклажан;
– 100 мілілітрів вершків;
– 100 грамів твердого сиру;
– печериці;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Спочатку картопляне тісто. Дрібно нарізаємо цибулю та обсмажуємо, додаємо натерту моркву та смажимо до готовності. Солимо та перчимо до смаку.
- Картоплю варимо та робимо пюре. Додаємо моркву з цибулею, насічену петрушку, збиті яйця та борошно, добре перемішуємо.
- Тепер начинка. Смажимо дрібно нарізану цибулю, нарізаний кубиками баклажан, порізані печериці. Коли все буде готове, додаємо вершки, смажимо ще кілька хвилин, солимо та перчимо.
- Перекладаємо начинку у глибоку тарілку, натираємо сир та перемішуємо.
- З картопляного тіста формуємо коржики, в середину викладаємо начинку та добре защипуємо краї.
- Смажимо з обох боків по кілька хвилин до золотистого кольору.
Смачного!
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