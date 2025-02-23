Несколько привычных ингредиентов помогут вам не просто создать шедевр, а подарить родным новое кулинарное воспоминание, к которому они захотят возвращаться снова и снова. Если вы ищете вкусную опцию для семейного ужина, то 24 Канал предлагает принять во внимание этот рецепт портала "Господинька".

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Рецепт картофельных блинчиков с начинкой

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

Картофельное тесто:

– 1 лук;

– 1 морковь;

– килограмм картофеля;

– пучок петрушки;

– 2 яйца;

– 5 столовых ложек муки;

– соль и перец по вкусу.

Начинка:

– 1 лук;

– 1 баклажан;

– 100 миллилитров сливок;

– 100 граммов твердого сыра;

– шампиньоны;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сначала картофельное тесто. Мелко нарезаем лук и обжариваем, добавляем натертую морковь и жарим до готовности. Солим и перчим по вкусу. Картофель варим и делаем пюре. Добавляем морковь с луком, нашинкованную петрушку, взбитые яйца и муку, хорошо перемешиваем. Теперь начинка. Жарим мелко нарезанный лук, нарезанный кубиками баклажан, порезанные шампиньоны. Когда все будет готово, добавляем сливки, жарим еще несколько минут, солим и перчим. Перекладываем начинку в глубокую тарелку, натираем сыр и перемешиваем. Из картофельного теста формируем лепешки, в середину выкладываем начинку и хорошо защипываем края. Жарим с обеих сторон по несколько минут до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

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