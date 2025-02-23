Кілька звичних інгредієнтів допоможуть вам не просто створити шедевр, а подарувати рідним новий кулінарний спогад, до якого вони захочуть повертатися знову й знову. Якщо ви шукаєте смачну опцію для сімейної вечері, то 24 Канал пропонує взяти до уваги цей рецепт порталу "Господинька".

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Рецепт картопляних млинців з начинкою

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

Картопляне тісто:

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– кілограм картоплі;

– пучок петрушки;

– 2 яйця;

– 5 столових ложок борошна;

– сіль та перець до смаку.

Начинка:

– 1 цибуля;

– 1 баклажан;

– 100 мілілітрів вершків;

– 100 грамів твердого сиру;

– печериці;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Спочатку картопляне тісто. Дрібно нарізаємо цибулю та обсмажуємо, додаємо натерту моркву та смажимо до готовності. Солимо та перчимо до смаку. Картоплю варимо та робимо пюре. Додаємо моркву з цибулею, насічену петрушку, збиті яйця та борошно, добре перемішуємо. Тепер начинка. Смажимо дрібно нарізану цибулю, нарізаний кубиками баклажан, порізані печериці. Коли все буде готове, додаємо вершки, смажимо ще кілька хвилин, солимо та перчимо. Перекладаємо начинку у глибоку тарілку, натираємо сир та перемішуємо. З картопляного тіста формуємо коржики, в середину викладаємо начинку та добре защипуємо краї. Смажимо з обох боків по кілька хвилин до золотистого кольору.

Смачного!

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