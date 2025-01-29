Не вівсянкою єдиною: пшоняна каша з бананом для поживного та корисного сніданку
Сніданок повинен бути не тільки смачним, а й наповнювати енергією на першу половину дня. Каші з улюбленими фруктами – найкращий вибір для такого випадку.
Якщо звична вівсянка почала набридати – не біда, адже є чимало оригінальних і не менш смачних опцій. Наприклад, пшоняна каша з бананом, яку 24 Канал пропонує приготувати за рецептом Fajne Gotowanie.
Цікаво Він ще кращий за моркву: перець по-корейськи – гостра закуска за 2 хвилини
Рецепт пшоняної каші з бананом
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 банан;
– 2 столові ложки арахісового масла;
– 100 грамів пшона;
– 1 чайна ложка насіння чіа;
– 250 мілілітрів молока;
– кориця до смаку.
Приготування:
Промийте пшоняну крупу під проточною водою.
Налийте молоко в каструлю та трохи підігрійте.
Зваріть пшоно до м'якості, а потім збийте до однорідного стану.
Додайте нарізаний банан, арахісове масло та посипте насінням чіа.
Смачного!
Треба лише 3 інгредієнти: найпростіший рецепт домашнього печива.