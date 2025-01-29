УКР РУС
29 січня 2025, 23:55
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Не вівсянкою єдиною: пшоняна каша з бананом для поживного та корисного сніданку

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Сніданок повинен бути не тільки смачним, а й наповнювати енергією на першу половину дня. Каші з улюбленими фруктами – найкращий вибір для такого випадку.

Якщо звична вівсянка почала набридати – не біда, адже є чимало оригінальних і не менш смачних опцій. Наприклад, пшоняна каша з бананом, яку 24 Канал пропонує приготувати за рецептом Fajne Gotowanie

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Рецепт пшоняної каші з бананом

  • Час: 30 хвилин 
  • Порцій: 1 

Інгредієнти
– 1 банан;
– 2 столові ложки арахісового масла;
– 100 грамів пшона;
– 1 чайна ложка насіння чіа;
– 250 мілілітрів молока;
– кориця до смаку.

Приготування

  1. Промийте пшоняну крупу під проточною водою.

  2. Налийте молоко в каструлю та трохи підігрійте.

  3. Зваріть пшоно до м'якості, а потім збийте до однорідного стану.

  4. Додайте нарізаний банан, арахісове масло та посипте насінням чіа.

Смачного!

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