Не вівсянкою єдиною: пшоняна каша з бананом для поживного та корисного сніданку

Сніданок повинен бути не тільки смачним, а й наповнювати енергією на першу половину дня. Каші з улюбленими фруктами – найкращий вибір для такого випадку.

Якщо звична вівсянка почала набридати – не біда, адже є чимало оригінальних і не менш смачних опцій. Наприклад, пшоняна каша з бананом, яку 24 Канал пропонує приготувати за рецептом Fajne Gotowanie. Цікаво Він ще кращий за моркву: перець по-корейськи – гостра закуска за 2 хвилини Рецепт пшоняної каші з бананом Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 1 Інгредієнти:

– 1 банан;

– 2 столові ложки арахісового масла;

– 100 грамів пшона;

– 1 чайна ложка насіння чіа;

– 250 мілілітрів молока;

– кориця до смаку. Приготування: Промийте пшоняну крупу під проточною водою. Налийте молоко в каструлю та трохи підігрійте. Зваріть пшоно до м'якості, а потім збийте до однорідного стану. Додайте нарізаний банан, арахісове масло та посипте насінням чіа. Смачного! Треба лише 3 інгредієнти: найпростіший рецепт домашнього печива.