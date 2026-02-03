Готуємо справжній "Київський" торт: велика порція насолоди без надзусиль

"Київський" торт – це велика порція ніжності, збагачена унікальним горіховим акцентом. Він завжди викликає бурю емоцій та зникає до останньої крихти.

Головна особливість "Київського" торта – унікальне поєднання текстур, яке створює довершену гармонію. Спробуйте зробити його за рецептом порталу "Смакуємо" – і у вас вийде не гірше, аніж у відомих кондитерських!

Як приготувати "Київський" торт?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 10 білків;

– дрібка солі;

– 240 грамів цукру;

– 2 чайні ложки ванільного цукру;

– 2 чайні ложки лимонного соку;

– 5 столових ложок кукурудзяного крохмалю;

– 200 грамів фундука;

крем:

– 10 жовтків;

– 250 грамів цукру;

– 250 мілілітрів молока;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 400 грамів м'якого вершкового масла;

– ароматизатор рому до смаку;

– 1 – 2 столові ложки какао-порошку.

Торт, знайомий з дитинства / Скриншот з відео Лізи Глінської

Приготування:

Відокремте білки від жовтків і збийте їх до легкої піни. Додайте дрібку солі та продовжуйте збивати до щільних піків. Поступово всипайте цукор і ванільний цукор, домагаючись гладкої, блискучої маси, після чого введіть кілька крапель лимонного соку. Фундук подрібніть і обережно вмішайте разом із кукурудзяним крохмалем у білкову суміш, рухаючись лопаткою знизу вгору. Розподіліть масу на дві форми з пергаментом і підсушіть коржі в духовці за температури 120 – 130 градусів до повного висихання. Дайте їм добре охолонути, бажано впродовж доби. Для крему жовтки розітріть із цукром і ваніллю до світлого кольору, влийте молоко та прогрійте до загущення, не кип’ятячи. Остудіть. Вершкове масло збийте до пишності, частинами додайте заварну основу та ароматизуйте ромом. Частину крему змішайте з какао. Зберіть торт, промащуючи коржі кремом, покрийте верх і боки шоколадною масою та прикрасьте горіхами, крихтою або класичним декором.

Які є помилки у приготуванні "Київського" торта?

Яєчні білки повинні трішки постояти, "закваситися" впродовж кількох годин, поки на поверхні не зʼявляться дрібні бульбашки. Якщо взяти свіжі, щойно розбиті білки, корж вийде занадто крихким або просто осяде, розповідає Kuchnia.

Горіхи не варто молоти надто дрібно. Вони повинні стати відчутними шматочками, тому замість блендера краще використати ніж або качалку.

А ще не варто поспішати та підвищувати температуру під час підсушування коржів. Вони просто перетворяться на горіле безе, яке всередині буду липким. Краще знизити температуру та дати їм більше часу.

