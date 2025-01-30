Діти забудуть про "Баунті": кокосове печиво за лічені хвилинки

Діти завжди хочуть, аби вдома було щось солоденьке. Для цього не треба йти в магазин – домашня випічка завжди смачніша.

"Баунті" – один з улюблених батончиків малечі. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "Добрі новини" та приготувати печиво, яке нічим не поступається популярним солодощам. Цікаво Змішали 3 інгредієнти – і в духовку: ароматне домашнє печиво на всі випадки життя Рецепт кокосового печива Час : 4

: 4 Порцій: 25 хвилин Інгредієнти:

– 2 яця;

– 80 грамів цукру (можна використати цукрову пудру);

– дрібка солі;

– 170 грамів кокосової стружки. Приготування: Яйця збиваємо з цукром та сіллю впродовж 2 хвилин. Додаємо кокосову стружку та перемішуємо до однорідності. Формуємо кульки та викладаємо на застелене пергаментом деко. Випікаємо 20 – 25 хвилин при 180 градусах. Важливо, щоб печиво було ледь золотистим. За бажанням можна занурити його у розтоплений шоколад, щоб надати максимальної схожості відомим цукеркам. Смачного! Ви перестанете готувати салати: запікаємо пекінську капусту зі спеціями.