30 січня 2025, 22:32
Діти забудуть про "Баунті": кокосове печиво за лічені хвилинки
Діти завжди хочуть, аби вдома було щось солоденьке. Для цього не треба йти в магазин – домашня випічка завжди смачніша.
"Баунті" – один з улюблених батончиків малечі. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "Добрі новини" та приготувати печиво, яке нічим не поступається популярним солодощам.
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Рецепт кокосового печива
- Час: 4
- Порцій: 25 хвилин
Інгредієнти:
– 2 яця;
– 80 грамів цукру (можна використати цукрову пудру);
– дрібка солі;
– 170 грамів кокосової стружки.
Приготування:
- Яйця збиваємо з цукром та сіллю впродовж 2 хвилин.
- Додаємо кокосову стружку та перемішуємо до однорідності.
- Формуємо кульки та викладаємо на застелене пергаментом деко.
- Випікаємо 20 – 25 хвилин при 180 градусах. Важливо, щоб печиво було ледь золотистим.
- За бажанням можна занурити його у розтоплений шоколад, щоб надати максимальної схожості відомим цукеркам.
Смачного!
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