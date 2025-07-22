Вийде навіть у чайників: найпростіше кокосове печиво з 3 інгредієнтів за 20 хвилин

Це хрустке, але ніжне печиво з кокосом, доступне навіть для тих пекарів, що на кухні вперше. Завдяки простому процесу, що включає змішування, формування та випікання, будь-хто може створити ці смачні ласощі вдома.

Воно виходить на смак, як магазинне, але натуральне. Рецептом смачного та корисного кокосового печива ділиться 24 Канал з посиланням на UA.Press. Читайте також Від нього просто зносить дах: неймовірний рулет "Снікерс", який вдасться у всіх Як спекти смачне і корисне кокосове печиво? Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 8 – 10 Інгредієнти:

– 300 грамів кокосової стружки;

– 3 яйця;

– 150 – 200 грамів цукру;

– ванільний цукор – за бажанням. Приготування: В посудині змішайте яйця з цукром, додайте кокосову стружку й за бажанням ванільний цукор. Ретельно все перемішайте.

Після цього зробіть із маси невеликі кульки. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом.

Розігрійте духовку до 180 градусів й випікайте кульки протягом 15 – 20 хвилин. Печиво готове! Теж приготуйте: домашні глазуровані сирки.