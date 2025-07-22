22 липня, 16:00
Вийде навіть у чайників: найпростіше кокосове печиво з 3 інгредієнтів за 20 хвилин
Основні тези
- Кокосове печиво виходить хрустким зовні й ніжним всередині. В результаті ваша кухня наповниться неймовірним ароматом.
- Готується така випічка миттєво, а з'їдається ця смакота ще швидше!
Це хрустке, але ніжне печиво з кокосом, доступне навіть для тих пекарів, що на кухні вперше. Завдяки простому процесу, що включає змішування, формування та випікання, будь-хто може створити ці смачні ласощі вдома.
Воно виходить на смак, як магазинне, але натуральне. Рецептом смачного та корисного кокосового печива ділиться 24 Канал з посиланням на UA.Press.
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Як спекти смачне і корисне кокосове печиво?
- Час: 30 хвилин
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 300 грамів кокосової стружки;
– 3 яйця;
– 150 – 200 грамів цукру;
– ванільний цукор – за бажанням.
Приготування:
- В посудині змішайте яйця з цукром, додайте кокосову стружку й за бажанням ванільний цукор. Ретельно все перемішайте.
- Після цього зробіть із маси невеликі кульки. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом.
- Розігрійте духовку до 180 градусів й випікайте кульки протягом 15 – 20 хвилин.
Печиво готове!
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