Коли свята не за горами: перевірений роками відеорецепт паски від Лілії Цвіт

Великдень – це час тепла, родинних зустрічей і, звісно ж, ароматної домашньої паски. Цей рецепт паски від відомої фудблогерки Лілії Цвіт – справжня класика.

Випікати паску – це традиція, що об’єднує цілі покоління. Вона виходить пухкою, запашною і не черствіє кілька днів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Лілії Цвіт.

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Рецепт паски від Лілії Цвіт

Час: 4, 5 годин

4, 5 годин Порцій: 6

Інгредієнти:

Для опари:

– 500 мілілітрів молока;

– 100 грамів свіжих дріжджів (чи 30 грамів сухих);

– 3 столові ложки цукру (від загальної кількості);

– 8 столових ложок борошна (від загальної кількості);

Для тіста:

– 10 жовтків;

– 100 грамів домашньої сметани;

– 50 грамів смальцю;

– 150 грамів вершкового масла 82%;

– 50 мілілітрів нерафінованої соняшникової олії;

– половина чайної ложки солі;

– 300 грамів цукру;

– 16 грамів ванільного цукру;

– 1450 грамів просіяного борошна;

– половина чайної ложки куркуми;

– цедра одного лимона;

– 1 столова ложка горілки;

– 400 грамів сухофруктів.

Приготування:

Молоко кімнатної температури налийте у велику миску, додайте цукор і дріжджі. Ретельно перемішайте та всипте 8 столових ложок борошна. Знову добре перемішайте. Накрийте миску харчовою плівкою й залиште в теплому місці на 30 хвилин. В окремій мисці змішайте м’яке вершкове масло, розтоплений смалець, сметану, жовтки, цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Збийте міксером до розчинення цукру. Влийте жовткову суміш в опару й поступово додавайте борошно в три етапи, постійно вимішуючи тісто. Змастіть робочу поверхню олією та викладіть на неї тісто. Вимішуйте його протягом 15 хвилин, щоразу підливаючи трохи олії. Перекладіть тісто назад у миску, накрийте плівкою й залиште на 1,5–2 години, щоб воно підросло. Після цього змастіть руки олією та знову обімніть тісто. Додайте горілку, цедру лимона та запарені сухофрукти, обсипані 2 столовими ложками борошна. Замісіть тісто з сухофруктами до однорідної консистенції й знову накрийте харчовою плівкою. Поставте в тепле місце, щоб підросло вдруге, приблизно на годину. Зверху змастіть тісто олією. Ще раз обімніть тісто. Підготуйте форми для випікання та викладіть у них тісто, заповнюючи їх на третину. За бажанням можна прикрасити верх паски фігурками з тіста. Коли паска у формах збільшиться втричі, змастіть верх жовтком і відправте в розігріту до 160 градусів духовку. Маленькі паски випікайте до 30 хвилин, а великі – близько години.

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