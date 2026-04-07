Укр Рус
7 квітня, 23:45
3

Вас хвалитимуть ще навіть не сівши за стіл: як зробити кольорові яйця з хроном

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Великодні яйця можна приготувати з кольоровими відтінками, використовуючи куркуму для жовтого кольору та буряк для фіолетового.
  • Для начинки використовуються білий хрін, жовтки від яєць і майонез або буряковий хрін, жовтки та майонез.

Варені яйця – один з головних акцентів великоднього частування. І тут ви можете проявити чимало фантазії!

Страви повинні бути не лише смачними, а й викликати апетит та розхвалювання з одного погляду. Ця закуска, на яку піде лише 20 хвилин, викликає саме такий ефект, розповідає TikTok СМаЧНЕНЬКІ рецепти.

Як зробити яйця з хроном на Великдень? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
для жовтих яєць: 
– 1 літр води;
– 50 мілілітрів води;
– пів чайної ложки солі;
– 3 столові ложки куркуми;
для фіолетових яєць: 
– 1 маленький буряк;
– 1 стакан води;
– 1 столова ложка оцту;
начинка: 
– білий хрін + жовтки від яєць + майонез;
– готовий буряковий хрін + жовтки + майонез. 

Ця закуска приковує увагу з першого погляду: дивіться відео 


Приготування

  1. Відваріть яйця протягом 7 хвилин, після чого дайте їм повністю охолонути в холодній воді та очистьте від шкаралупи.
  2. Для фарбування підготуйте два розчини: буряковий та куркумовий. Буряк слід натерти на дрібній тертці або подрібнити блендером, змішавши масу з водою та оцтом.
  3. Розчин із куркумою необхідно проварити на слабкому вогні близько 5 хвилин. Важливо: занурюйте яйця в маринади лише тоді, коли всі інгредієнти стануть кімнатної температури.
  4. Залиште яйця в кольорових розчинах на кілька годин, а ще краще – на всю ніч, щоб отримати максимально насичений відтінок.
  5. Підготуйте начинку: візьміть готовий хрін (можна змішати два види), попередньо відцідивши з нього надлишкову рідину.
  6. З’єднайте хрін із вареними жовтками та додайте трохи майонезу, поступово регулюючи густину до кремоподібного стану.

Традиційні продукти на Паску

Основу складає святкова випічка – здобна або сирна паска, а також відварені й пофарбовані курячі яйця, розповідає портал "Новини України".

З м’ясних виробів найкраще підходять домашня ковбаса, запечена буженина, копчений балик або шматок сала. Доповнюють цей набір молочними продуктами, як-от домашнім сиром та вершковим маслом, а також обов’язково кладуть корінь свіжого хрону та дрібку солі.

