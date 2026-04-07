Вас хвалитимуть ще навіть не сівши за стіл: як зробити кольорові яйця з хроном
- Великодні яйця можна приготувати з кольоровими відтінками, використовуючи куркуму для жовтого кольору та буряк для фіолетового.
- Для начинки використовуються білий хрін, жовтки від яєць і майонез або буряковий хрін, жовтки та майонез.
Варені яйця – один з головних акцентів великоднього частування. І тут ви можете проявити чимало фантазії!
Страви повинні бути не лише смачними, а й викликати апетит та розхвалювання з одного погляду. Ця закуска, на яку піде лише 20 хвилин, викликає саме такий ефект, розповідає TikTok СМаЧНЕНЬКІ рецепти.
Як зробити яйця з хроном на Великдень?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
для жовтих яєць:
– 1 літр води;
– 50 мілілітрів води;
– пів чайної ложки солі;
– 3 столові ложки куркуми;
для фіолетових яєць:
– 1 маленький буряк;
– 1 стакан води;
– 1 столова ложка оцту;
начинка:
– білий хрін + жовтки від яєць + майонез;
– готовий буряковий хрін + жовтки + майонез.
Ця закуска приковує увагу з першого погляду: дивіться відео
Приготування:
- Відваріть яйця протягом 7 хвилин, після чого дайте їм повністю охолонути в холодній воді та очистьте від шкаралупи.
- Для фарбування підготуйте два розчини: буряковий та куркумовий. Буряк слід натерти на дрібній тертці або подрібнити блендером, змішавши масу з водою та оцтом.
- Розчин із куркумою необхідно проварити на слабкому вогні близько 5 хвилин. Важливо: занурюйте яйця в маринади лише тоді, коли всі інгредієнти стануть кімнатної температури.
- Залиште яйця в кольорових розчинах на кілька годин, а ще краще – на всю ніч, щоб отримати максимально насичений відтінок.
- Підготуйте начинку: візьміть готовий хрін (можна змішати два види), попередньо відцідивши з нього надлишкову рідину.
- З’єднайте хрін із вареними жовтками та додайте трохи майонезу, поступово регулюючи густину до кремоподібного стану.
Традиційні продукти на Паску
Основу складає святкова випічка – здобна або сирна паска, а також відварені й пофарбовані курячі яйця, розповідає портал "Новини України".
З м’ясних виробів найкраще підходять домашня ковбаса, запечена буженина, копчений балик або шматок сала. Доповнюють цей набір молочними продуктами, як-от домашнім сиром та вершковим маслом, а також обов’язково кладуть корінь свіжого хрону та дрібку солі.