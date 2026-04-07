Вас хвалитимуть ще навіть не сівши за стіл: як зробити кольорові яйця з хроном

Варені яйця – один з головних акцентів великоднього частування. І тут ви можете проявити чимало фантазії!

Страви повинні бути не лише смачними, а й викликати апетит та розхвалювання з одного погляду. Ця закуска, на яку піде лише 20 хвилин, викликає саме такий ефект, розповідає TikTok СМаЧНЕНЬКІ рецепти.

Як зробити яйця з хроном на Великдень?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

для жовтих яєць:

– 1 літр води;

– 50 мілілітрів води;

– пів чайної ложки солі;

– 3 столові ложки куркуми;

для фіолетових яєць:

– 1 маленький буряк;

– 1 стакан води;

– 1 столова ложка оцту;

начинка:

– білий хрін + жовтки від яєць + майонез;

– готовий буряковий хрін + жовтки + майонез.

Ця закуска приковує увагу з першого погляду



Приготування:

Відваріть яйця протягом 7 хвилин, після чого дайте їм повністю охолонути в холодній воді та очистьте від шкаралупи. Для фарбування підготуйте два розчини: буряковий та куркумовий. Буряк слід натерти на дрібній тертці або подрібнити блендером, змішавши масу з водою та оцтом. Розчин із куркумою необхідно проварити на слабкому вогні близько 5 хвилин. Важливо: занурюйте яйця в маринади лише тоді, коли всі інгредієнти стануть кімнатної температури. Залиште яйця в кольорових розчинах на кілька годин, а ще краще – на всю ніч, щоб отримати максимально насичений відтінок. Підготуйте начинку: візьміть готовий хрін (можна змішати два види), попередньо відцідивши з нього надлишкову рідину. З’єднайте хрін із вареними жовтками та додайте трохи майонезу, поступово регулюючи густину до кремоподібного стану.

Традиційні продукти на Паску

Основу складає святкова випічка – здобна або сирна паска, а також відварені й пофарбовані курячі яйця, розповідає портал "Новини України".

З м’ясних виробів найкраще підходять домашня ковбаса, запечена буженина, копчений балик або шматок сала. Доповнюють цей набір молочними продуктами, як-от домашнім сиром та вершковим маслом, а також обов’язково кладуть корінь свіжого хрону та дрібку солі.

