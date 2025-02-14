14 лютого, 15:39
Ідеально для тих, хто любить корисне і смачне: малинові батончики від Ектора
Серед любителів десертів малинові батончики набувають дедалі більшої популярності завдяки своєму смаку. Ба більше, вони ще й значно корисніші за магазинні смаколики.
Зірковий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився в Instagram своїм рецептом корисних малинових батончиків. Збережіть собі, щоб не загубити, пише 24 Канал.
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Малинові батончики від Ектора
- Час: 20 хвилин (2 години на заморожування)
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 190 грамів малини замороженої;
– 140 грамів кокосової стружки;
– 2 столові ложки меду;
– 200 грамів чорного шоколаду.
Як приготувати корисні малинові батончики: дивіться відео
Приготування:
- У чаші блендера змішайте малину, кокосову стружку і мед. Перебийте до подрібнення малини.
- Висипте отриману масу в форму, встелену пергаментом. Заморозьте протягом 2 годин.
- Після заморожування розріжте на порційні шматочки.
- Покрийте кожен батончик розтопленим чорним шоколадом. І прикрасьте за бажанням, наприклад, кокосової стружки.
Смачного!
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