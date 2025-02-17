Як сирник, тільки в рази смачніше: Королівська ватрушка, від якої "зриває дах"
"Королівська ватрушка" завоювала популярність як інноваційний погляд на класичний сирник. З ніжною кремовою сирною начинкою та розсипчастим тістом, що тане в роті, цей десерт обіцяє вразити навіть найвибагливіших.
Готується вона легко і без особливих кулінарних навичок. Рецептом "Королівської ватрушки" ділиться 24 Канал з посиланням на TikTok @elenka_belous.
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Королівська ватрушка – рецепт
- Час: 1 година
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти для тіста:
– 180 грамів вершкового масла;
– 3 столові ложки цукру;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 3 чайні ложки какао;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 8 столових ложок борошна.
Для сирної начинки
– 700 грамів кисломолочного сиру;
– 4 столові ложки цукру;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 1 яйце.
Як приготувати "Королівську ватрушку": дивіться відео
Приготування:
- Вершкове масло наріжте кубиками, додайте цукор, ванільний цукор, какао-порошок, розпушувач, борошно і перетріть все у крихту (руками або блендером).
- Кисломолочний сир, цукор, ванільний цукор і яйце перемішайте або перебийте блендером до однорідної консистенції.
- Дно роз'ємної форми застеліть пергаментом і викладіть половину крихти. Утрамбуйте її дном склянки. Далі викладіть рівним шаром сирну начинку і зверху посипте рештою крихти.
- Поставте форму в розігріту духовку до 180 градусів і випікайте приблизно 45 хвилин до золотистої скоринки.
- Дайте охолонути, бо тепла ватрушка буде м'якою і важко нарізатися, а після охолодження – стане ідеальною для нарізання.
Смачного!
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