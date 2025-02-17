Як сирник, тільки в рази смачніше: Королівська ватрушка, від якої "зриває дах"

"Королівська ватрушка" завоювала популярність як інноваційний погляд на класичний сирник. З ніжною кремовою сирною начинкою та розсипчастим тістом, що тане в роті, цей десерт обіцяє вразити навіть найвибагливіших.

Готується вона легко і без особливих кулінарних навичок. Рецептом "Королівської ватрушки" ділиться 24 Канал з посиланням на TikTok @elenka_belous. Читайте також Ідеально для тих, хто любить корисне і смачне: малинові батончики від Ектора Королівська ватрушка – рецепт Час: 1 година

1 година Порції: 6 – 8 Інгредієнти для тіста:

– 180 грамів вершкового масла;

– 3 столові ложки цукру;

– 8 грамів ванільного цукру;

– 3 чайні ложки какао;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 8 столових ложок борошна.



Для сирної начинки

– 700 грамів кисломолочного сиру;

– 4 столові ложки цукру;

– 8 грамів ванільного цукру;

– 1 яйце. Як приготувати "Королівську ватрушку": дивіться відео Приготування: Вершкове масло наріжте кубиками, додайте цукор, ванільний цукор, какао-порошок, розпушувач, борошно і перетріть все у крихту (руками або блендером).

Кисломолочний сир, цукор, ванільний цукор і яйце перемішайте або перебийте блендером до однорідної консистенції.

Дно роз'ємної форми застеліть пергаментом і викладіть половину крихти. Утрамбуйте її дном склянки. Далі викладіть рівним шаром сирну начинку і зверху посипте рештою крихти.

Поставте форму в розігріту духовку до 180 градусів і випікайте приблизно 45 хвилин до золотистої скоринки.

Дайте охолонути, бо тепла ватрушка буде м'якою і важко нарізатися, а після охолодження – стане ідеальною для нарізання. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і шоколадне брауні з фундуком.