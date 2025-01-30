Як по-київськи тільки ще смачніше: рецепт неймовірних котлет "Кордон Блю"

Улюблена котлета по-київськи, відома своїм ніжним смаком, спокусливим ароматом і хрусткою скоринкою, продовжує радувати гурманів. Однак, її фанати можуть спробувати ще одну страву: котлету "Кордон Блю", яка буде не менш смачною та ситною.

Ніжна і соковита грудинка, апетитний сир й хрумке панірування – все це поєднання сподобається кожному. Українська кулінарна блогерка nisenitnitsia_ поділилася рецептом неймовірних котлет "Кордон Блю", пише 24 Канал. Читайте також Італійська класика: готуємо на вечерю неймовірно смачну та просту "Карбонару" від Пави Котлети "Кордон Блю" Час: 1 година 15 хвилин

1 година 15 хвилин Порції: 6 Інгредієнти для котлет:

– 3 курячі філе;

– шинка;

– сир;

– сіль, чорний перець – на смак.



Для панірування:

– яйця;

– борошно;

– панірувальні сухарі;

– олія для смаження. Як приготувати котлети "Кордон Блю": дивіться відео Приготування: Розріжте філе на дві половини, відбийте їх, посоліть і поперчіть.

Викладіть на філе шинку, сир і добре загорніть. Потім обмотайте їх і поставте в морозильну камеру на 30 хвилин.

Дістаньте котлети, зніміть плівку й занурте їх у борошно, потім – у яйце, далі – у панірувальні сухарі.

Смажте котлети у великій кількості олії до золотавого кольору. Потім запечіть страву під фольгою в духовці ще 30 хвилин при 180 градусах. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і картопляні деруни без яєць та борошна.