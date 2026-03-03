Соковиті та водночас пісні: дуже смачні котлети, які сподобаються кожному

У піст часто хочеться чогось ситного, але без м’яса. Рибні котлети – чудовий варіант. Класична страва, яку можна подати з пюре чи печеною картоплею.

Такі котлети добре тримають форму та залишаються соковитими всередині, пише Валя Саєнко. Якщо додати до них соус, то всі проситимуть добавку.

Як приготувати пісні рибні котлети?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів рибного філе;

– 1 ріпчаста цибуля;

– зелена цибуля та свіжий кріп (3 – 5 пагінців);

– 1 куряче яйце;

– 1 столова ложка панірувальних сухарів;

– 2 столові ложки грецького йогурту;

– сіль та перець до смаку;

– пшеничне борошно для панірування котлет;

для соусу тартар:

– 150 грецького йогурту;

– 100 грамів сметани;

– 1 пучок кропу;

– солоний огірок;

– половина ріпчастої цибулі (можна використати сорт Марс).

Робимо рибні котлети, в які ви закохаєтесь: відео

Приготування:

Ріпчасту цибулю ретельно очистіть, наріжте дрібним кубиком і обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до рум’яності. Поки цибуля смажиться, приготуйте рибний фарш у м’ясорубці або подрібніть рибу ручним блендером. Додайте до фаршу свіжу зелень і ще раз коротко перебийте, далі вбийте яйце, покладіть йогурт і всипте сухарі, приправте сіллю та чорним меленим перцем, а потім додайте обсмажену цибулю й добре перемішайте – маса має вийти доволі густою. Сформуйте котлети, обваляйте їх у борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до готовності. Для соусу тартар огірок наріжте дрібним кубиком, так само дрібно наріжте ріпчасту цибулю, кріп посічіть і змішайте все зі сметаною та грецьким йогуртом. Подавайте рибні котлети разом із соусом.

Як вибрати соус у магазині?

Є перевірене роками правило – не вірити назві, довіряти тільки складу, пише Еur. Зазвичай, все важливе написано дрібним шрифтом.

У кетчупі нормально бачити томати або томатну пасту, воду, спеції, оцет, сіль. З бургерними соусами хитріше – там зазвичай база майонезна або олійна. Добре, коли це соняшникова або ріпакова олія, яйце чи яєчний жовток, гірчиця, огірки/цибуля, спеції. Тартар має чіткі маркери: огірки, каперси або зелень, гірчиця, кислинка, спеції.

Що краще не купувати взагалі – коли у перших рядках стоїть цукор або сиропи, а основний інгредієнт десь наприкінці. Багато ароматизаторів або емульгаторів. Довгий список загусників і стабілізаторів чи підозріло яскравий колір.

