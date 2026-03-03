Соковиті та водночас пісні: дуже смачні котлети, які сподобаються кожному
- Усім сподобається приготування пісних рибних котлет з соусом тартар, які залишаються соковитими і добре тримають форму.
- Рекомендації щодо вибору соусів: слід звертати увагу на склад, де важливими інгредієнтами є натуральні продукти, а не цукор або ароматизатори.
У піст часто хочеться чогось ситного, але без м’яса. Рибні котлети – чудовий варіант. Класична страва, яку можна подати з пюре чи печеною картоплею.
Такі котлети добре тримають форму та залишаються соковитими всередині, пише Валя Саєнко. Якщо додати до них соус, то всі проситимуть добавку.
Як приготувати пісні рибні котлети?
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів рибного філе;
– 1 ріпчаста цибуля;
– зелена цибуля та свіжий кріп (3 – 5 пагінців);
– 1 куряче яйце;
– 1 столова ложка панірувальних сухарів;
– 2 столові ложки грецького йогурту;
– сіль та перець до смаку;
– пшеничне борошно для панірування котлет;
для соусу тартар:
– 150 грецького йогурту;
– 100 грамів сметани;
– 1 пучок кропу;
– солоний огірок;
– половина ріпчастої цибулі (можна використати сорт Марс).
Приготування:
- Ріпчасту цибулю ретельно очистіть, наріжте дрібним кубиком і обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до рум’яності.
- Поки цибуля смажиться, приготуйте рибний фарш у м’ясорубці або подрібніть рибу ручним блендером.
- Додайте до фаршу свіжу зелень і ще раз коротко перебийте, далі вбийте яйце, покладіть йогурт і всипте сухарі, приправте сіллю та чорним меленим перцем, а потім додайте обсмажену цибулю й добре перемішайте – маса має вийти доволі густою.
- Сформуйте котлети, обваляйте їх у борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до готовності.
- Для соусу тартар огірок наріжте дрібним кубиком, так само дрібно наріжте ріпчасту цибулю, кріп посічіть і змішайте все зі сметаною та грецьким йогуртом.
- Подавайте рибні котлети разом із соусом.
Як вибрати соус у магазині?
Є перевірене роками правило – не вірити назві, довіряти тільки складу, пише Еur. Зазвичай, все важливе написано дрібним шрифтом.
У кетчупі нормально бачити томати або томатну пасту, воду, спеції, оцет, сіль. З бургерними соусами хитріше – там зазвичай база майонезна або олійна. Добре, коли це соняшникова або ріпакова олія, яйце чи яєчний жовток, гірчиця, огірки/цибуля, спеції. Тартар має чіткі маркери: огірки, каперси або зелень, гірчиця, кислинка, спеції.
Що краще не купувати взагалі – коли у перших рядках стоїть цукор або сиропи, а основний інгредієнт десь наприкінці. Багато ароматизаторів або емульгаторів. Довгий список загусників і стабілізаторів чи підозріло яскравий колір.
