Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Соковиті та водночас пісні: дуже смачні котлети, які сподобаються кожному
3 березня, 23:55
3

Соковиті та водночас пісні: дуже смачні котлети, які сподобаються кожному

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Усім сподобається приготування пісних рибних котлет з соусом тартар, які залишаються соковитими і добре тримають форму.
  • Рекомендації щодо вибору соусів: слід звертати увагу на склад, де важливими інгредієнтами є натуральні продукти, а не цукор або ароматизатори.

У піст часто хочеться чогось ситного, але без м’яса. Рибні котлети – чудовий варіант. Класична страва, яку можна подати з пюре чи печеною картоплею.

Такі котлети добре тримають форму та залишаються соковитими всередині, пише Валя Саєнко. Якщо додати до них соус, то всі проситимуть добавку. 

Цікаво Одеські налисники – це шедевр: автентичний рецепт, який варто спробувати кожному 

Як приготувати пісні рибні котлети? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4 

Інгредієнти: 
– 600 грамів рибного філе; 
– 1 ріпчаста цибуля; 
– зелена цибуля та свіжий кріп (3 – 5 пагінців); 
– 1 куряче яйце; 
– 1 столова ложка панірувальних сухарів; 
– 2 столові ложки грецького йогурту; 
– сіль та перець до смаку; 
– пшеничне борошно для панірування котлет; 
для соусу тартар: 
– 150 грецького йогурту; 
– 100 грамів сметани; 
– 1 пучок кропу; 
– солоний огірок; 
– половина ріпчастої цибулі (можна використати сорт Марс). 

Робимо рибні котлети, в які ви закохаєтесь: відео 

Приготування: 

  1. Ріпчасту цибулю ретельно очистіть, наріжте дрібним кубиком і обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до рум’яності.
  2. Поки цибуля смажиться, приготуйте рибний фарш у м’ясорубці або подрібніть рибу ручним блендером.
  3. Додайте до фаршу свіжу зелень і ще раз коротко перебийте, далі вбийте яйце, покладіть йогурт і всипте сухарі, приправте сіллю та чорним меленим перцем, а потім додайте обсмажену цибулю й добре перемішайте – маса має вийти доволі густою.
  4. Сформуйте котлети, обваляйте їх у борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до готовності.
  5. Для соусу тартар огірок наріжте дрібним кубиком, так само дрібно наріжте ріпчасту цибулю, кріп посічіть і змішайте все зі сметаною та грецьким йогуртом.
  6. Подавайте рибні котлети разом із соусом. 

Як вибрати соус у магазині? 

Є перевірене роками правило – не вірити назві, довіряти тільки складу, пише Еur. Зазвичай, все важливе написано дрібним шрифтом. 

У кетчупі нормально бачити томати або томатну пасту, воду, спеції, оцет, сіль. З бургерними соусами хитріше – там зазвичай база майонезна або олійна. Добре, коли це соняшникова або ріпакова олія, яйце чи яєчний жовток, гірчиця, огірки/цибуля, спеції. Тартар має чіткі маркери: огірки, каперси або зелень, гірчиця, кислинка, спеції. 

Що краще не купувати взагалі – коли у перших рядках стоїть цукор або сиропи, а основний інгредієнт десь наприкінці. Багато ароматизаторів або емульгаторів. Довгий список загусників і стабілізаторів чи підозріло яскравий колір.

Що смачного приготувати? 