Котлети як у школі з хрусткою скоринкою: так їх готували в їдальні

Є страви, які ми з радістю та любовʼю проносимо крізь усе життя. Шкільні котлетки не просто входять в цей переілк – вони перебувають серед лідерів.

Якщо втомилися вигадувати, чим потішити рідних, вартоповертатися до "старих знайомих". Котлетки зі шкільної їдальні завжди швидко зникають з тарілок, повідомляє Kwestia smaku.

Як приготувати котлети?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 маленька булочка;

– молоко або вода для замочування;

– 500 грамів м’ясного фаршу;

– 1 середня цибулина, натерта на тертці;

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка солі;

– 1/2 чайної ложки меленого чорного перцю;

– приблизно чверть склянки холодної води;

– панірувальні сухарі;

– смалець, топлене масло або олія для смаження.

Легко та дуже смачно / Фото Kwestia smaku

Приготування:

Булочку перекладіть у миску, залийте молоком або водою та залиште замочуватися приблизно на 10 – 15 хвилин. У велику миску викладіть м’ясний фарш, додайте натерту цибулю, яйце, сіль, мелений чорний перець та трохи панірувальних сухарів, після чого ретельно перемішайте. Під час вимішування поступово вливайте холодну воду, щоразу добре вимішуючи масу, доки фарш не вбере рідину й не перестане липнути до рук. Не поспішайте – чим довше місите, тим ніжнішими та соковитішими будуть котлети. М’ясна маса може здаватися трохи рідкою, але саме це зробить готові котлети м’якими, нещільними й без жорсткості. Сформуйте довгасті котлети, обваляйте їх у панірувальних сухарях і викладіть на добре розігріту сковороду з жиром для смаження. Обсмажуйте до рум’яної скоринки з обох боків, після чого перекладіть котлети в каструлю або форму для запікання без кришки та поставте в духовку, розігріту до 150 градусів Цельсія, приблизно на 15 хвилин. Такий спосіб дозволяє не пересмажувати котлети на сковороді й отримати ідеально ніжну, соковиту серединку.

Яке м’ясо вибрати для фаршу?

Найкраще обрати свинячу лопатку – у такому разі котлети вийдуть надзвичайно смачними та соковитими, пише Рysznosci. Також можна поєднувати свинину з яловичиною.

Для дітей або людей, які стежать за своєю вагою, зазвичай обирають індичку. У цьому випадку страва не буде такою соковитою, як зі свинини.

Варто купувати ціле м’ясо та самостійно перемелювати його вдома. Це найбезпечніший варіант, який гарантує відсутність підозрілих додаткових інгредієнтів у фарші. Однак, якщо немає м’ясорубки, найкраще звернутися до перевіреної м’ясної крамниці, де м’ясо перемелють прямо при вас.

Крім того, обираючи м’ясо, звертайте увагу на його свіжість. Воно повинно мати щільну консистенцію та приємний аромат. Зіпсоване м’ясо часто характеризується різким, затхлим запахом. Іноді на його поверхні також з’являється зеленуватий наліт.

