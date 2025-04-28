28 квітня, 16:21
Такої не купиш у магазині, а готується дуже просто: картопляна ковбаса
Картопляна ковбаса – смачна та бюджетна альтернатива традиційним м'ясним ковбасам. Ця страва обіцяє задовольнити всіх з першого шматочку.
Існує безліч рецептів її приготування і кожен з них має свій неповторний смак. Сьогодні 24 Канал з посиланням на Еспресо ділиться найсмачнішим рецептом ковбаси з картоплі.
Читайте також Вже традиція після свят: готуємо ароматну м'ясну солянку
Ковбаса з картоплі
- Час: 1 година
- Порції: 5
Інгредієнти:
– 2 кілограми картоплі;
– 700 грамів підчеревини;
– 2 цибулі;
– 100 мілілітрів молока;
– 3 столові ложки манки;
– 1 чайна ложка часнику сухого;
– 2 – 3 столові ложки соняшникової олії;
– сіль та перець – до смаку;
– оболонки для ковбасок (кишки свинячі).
Приготування:
- Овочі очистьте від шкірки. Цибулю та підчеревину поріжте кубиком, а картоплю натріть на дуже дрібній терці.
- На суху розігріту сковорідку викладіть підчеревину, підсмажте приблизно 5 хвилин. Потім додайте цибулю, сіль та перець. Смажте доки не витопиться весь жир із підчеревини.
- Додайте до картоплі шкварки, манку, молоко, сіль, сухий часник та перець. Все добре перемішайте до однорідності й начинка готова.
- Готові оболонки для ковбасок спочатку вимочіть у чистій воді, потім почніть їх начиняти картопляною сумішшю за допомогою насадки для приготування ковбас та сосисок.
- Деко для випікання змастіть соняшниковою олією та викладіть картопляні ковбаски. Зробіть проколи голкою або дерев'яною зубочисткою в оболонці по периметру всієї ковбаси, щоб вийшло зайве повітря.
- Поставте її випікатися у розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин.
Готово!
Теж приготуйте: камамбер фрі, як в McDonald's.