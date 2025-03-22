Кисломолочне диво з 3 інгредієнтів: приготувати крем-сир "Філадельфія" вдома швидко і легко
Крем-сир "Філадельфія" продовжує залишатися популярним вибором як серед домашніх господинь, так і серед професійних шеф-кухарів. Цей універсальний сир часто їдять просто так, щедро намазуючи на скибочки хліба, а також використовують як ключовий інгредієнт у різноманітних стравах.
Його легко можна приготувати вдома зі звичайної сметани. Така саморобна версія не лише не поступається на смак магазинним аналогам, але й забезпечує значну економію коштів, оскільки коштує вдесятеро дешевше. Рецептом крем-сиру "Філадельфія" ділиться 24 Канал з посиланням на 1 хвилина.
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Як приготувати сир "Філадельфія" вдома
- Час: 12 годин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 300 грамів сметани +25%;
– дрібка солі;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Приготування:
- До сметани додайте сіль та лимонний сік і ретельно перемішайте.
- На сито викладіть щільний шар марлі й перекладіть на неї сметану.
- Загорніть краї марлі, прикриваючи сметану. Тепер поставте конструкцію на ніч в холодильник.
- За цей час вся сироватка зі сметани відійде і на виході отримаєте щільний, густий і смачний крем-сир.
Смачного!
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