Кисломолочне диво з 3 інгредієнтів: приготувати крем-сир "Філадельфія" вдома швидко і легко

Крем-сир "Філадельфія" продовжує залишатися популярним вибором як серед домашніх господинь, так і серед професійних шеф-кухарів. Цей універсальний сир часто їдять просто так, щедро намазуючи на скибочки хліба, а також використовують як ключовий інгредієнт у різноманітних стравах.

Його легко можна приготувати вдома зі звичайної сметани. Така саморобна версія не лише не поступається на смак магазинним аналогам, але й забезпечує значну економію коштів, оскільки коштує вдесятеро дешевше. Рецептом крем-сиру "Філадельфія" ділиться 24 Канал з посиланням на 1 хвилина. Читайте також Якщо ще не готували – негайно виправте це: ароматна намазка з печеного часнику на грінки Як приготувати сир "Філадельфія" вдома Час: 12 годин

12 годин Порції: 1 Інгредієнти:

– 300 грамів сметани +25%;

– дрібка солі;

– 1 чайна ложка лимонного соку. Приготування: До сметани додайте сіль та лимонний сік і ретельно перемішайте.

На сито викладіть щільний шар марлі й перекладіть на неї сметану.

Загорніть краї марлі, прикриваючи сметану. Тепер поставте конструкцію на ніч в холодильник.

За цей час вся сироватка зі сметани відійде і на виході отримаєте щільний, густий і смачний крем-сир. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і весняну намазку з редискою та сиром.