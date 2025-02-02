Кращої закуски й не придумаєш: крижавки – рецепт давньої української страви

Крижавки – давній кулінарний шедевр української кухні. Ця традиційна страва, відома також під назвами крижалки або пелюстки, складається з маринованої капусти в поєднанні з буряком.

Ця закуска ідеально смакує під основні страви, а головне, не треба морочитися, що смачного подати до столу. Як приготувати крижавки розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba. Читайте також Корисна, смачна та поживна: бутерброди з цією намазкою розлітаються на ура Рецепт крижавки з капусти та буряка Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 5 Інгредієнти:

– 1 капуста білоголова;

– 200 грамів буряк;

– 100 грамів селери, стебло;

– 50 зубків часнику;

– 15 грамів зіра;

– 2 столові ложки солі;

– 1 літр води;

– 2 столові ложки меду. Приготування: Буряк та селеру почистьте, наріжте соломкою. Зубчики часнику розріжте навпіл.

Капустину розріжте на 1/8 так, щоб качан тримав листки. Складіть шарами в банку капусту, буряки, селеру, пересипаючи кмином і часником.

У киплячій воді розчиніть сіль і мед, залийте гарячою водою капусту так, щоб вона все покрила.

Накрийте марлею і поставте за кімнатної температури на 7 – 10 – 14 днів. Під кінець першого тижня на поверхні мають з'явитися бульбашки.

Коли крижавки набудуть рівномірно рожевого кольору – закрийте кришкою й поставте в холодильник. Тоді подавайте до столу. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте корисну намазку з варених яєць, тунця та свіжих огірків.