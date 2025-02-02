УКР РУС
2 лютого 2025, 12:35
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Кращої закуски й не придумаєш: крижавки – рецепт давньої української страви

Марта Касіянчук

Крижавки – давній кулінарний шедевр української кухні. Ця традиційна страва, відома також під назвами крижалки або пелюстки, складається з маринованої капусти в поєднанні з буряком.

Ця закуска ідеально смакує під основні страви, а головне, не треба морочитися, що смачного подати до столу. Як приготувати крижавки розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Рецепт крижавки з капусти та буряка

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 5

Інгредієнти:
– 1 капуста білоголова; 
– 200 грамів буряк;
– 100 грамів селери, стебло; 
– 50 зубків часнику; 
– 15 грамів зіра; 
– 2 столові ложки солі; 
– 1 літр води; 
– 2 столові ложки меду. 

Приготування:

  1. Буряк та селеру почистьте, наріжте соломкою. Зубчики часнику розріжте навпіл.
     
  2. Капустину розріжте на 1/8 так, щоб качан тримав листки. Складіть шарами в банку капусту, буряки, селеру, пересипаючи кмином і часником.
     
  3. У киплячій воді розчиніть сіль і мед, залийте гарячою водою капусту так, щоб вона все покрила.
     
  4. Накрийте марлею і поставте за кімнатної температури на 7 – 10 – 14 днів. Під кінець першого тижня на поверхні мають з'явитися бульбашки.
     
  5. Коли крижавки набудуть рівномірно рожевого кольору – закрийте кришкою й поставте в холодильник. Тоді подавайте до столу.

Смачного!

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