Кращої закуски й не придумаєш: крижавки – рецепт давньої української страви
Крижавки – давній кулінарний шедевр української кухні. Ця традиційна страва, відома також під назвами крижалки або пелюстки, складається з маринованої капусти в поєднанні з буряком.
Ця закуска ідеально смакує під основні страви, а головне, не треба морочитися, що смачного подати до столу. Як приготувати крижавки розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Рецепт крижавки з капусти та буряка
- Час: 40 хвилин
- Порції: 5
Інгредієнти:
– 1 капуста білоголова;
– 200 грамів буряк;
– 100 грамів селери, стебло;
– 50 зубків часнику;
– 15 грамів зіра;
– 2 столові ложки солі;
– 1 літр води;
– 2 столові ложки меду.
Приготування:
- Буряк та селеру почистьте, наріжте соломкою. Зубчики часнику розріжте навпіл.
- Капустину розріжте на 1/8 так, щоб качан тримав листки. Складіть шарами в банку капусту, буряки, селеру, пересипаючи кмином і часником.
- У киплячій воді розчиніть сіль і мед, залийте гарячою водою капусту так, щоб вона все покрила.
- Накрийте марлею і поставте за кімнатної температури на 7 – 10 – 14 днів. Під кінець першого тижня на поверхні мають з'явитися бульбашки.
- Коли крижавки набудуть рівномірно рожевого кольору – закрийте кришкою й поставте в холодильник. Тоді подавайте до столу.
Смачного!
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