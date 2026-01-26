Курочка як у ресторані за лічені хвилини: рецепт, в яких ви точно закохаєтесь

Якщо звичне запікання вже набридло – настав час експериментувати з курочкою. Хрустка паніровка та ніжне мʼясо – це та гармонія, перед якою неможливо встояти.

Курячі "Жабки" – це чудова альтернатива звичним котлетам або запеченим гомілкам. Вони ідеально доповнять улюблені гарніри або ж чудово смакуватимуть улюбленим салатом, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати "Жабки"?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 360 грамів курячої грудки;

– 1 цибуля;

– 2 яйця;

– 0,5 чайної ложки солі;

– чорний мелений перець до смаку;

– 2 столові ложки борошна;

– 1 столова ложка майонезу;

– олія для обсмажування.

Приготування:

Наріжте курячу грудку дрібними кубиками, не подрібнюйте й не перемелюйте – саме така нарізка робить котлети соковитими. Натріть цибулю на дрібній тертці та додайте до м’яса. Вбийте яйця, посоліть і всипте зовсім трохи меленого чорного перцю. Додайте борошно та майонез (або сметану) і ретельно перемішайте до густої однорідної маси. Добре розігрійте сковорідку з олією, викладайте масу ложкою невеликими порціями, злегка надаючи форму. Обсмажуйте котлети на середньому вогні до рум’яної скоринки, переверніть і доведіть до готовності з іншого боку, за потреби накрийте кришкою та зменште вогонь. Готові котлети викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Котлети виходять м’якими, ніжними та соковитими, добре поєднуються з будь-яким гарніром.

Як вибрати свіже куряче філе?

Вибір доброго курячого філе — це не наука, але кілька секретів вартує знати. Насамперед завжди дивіться на колір: свіже м'ясо має бути приємного світло-рожевого відтінку, чистого та рівномірного, розповідає портал Pysznosci.

Якщо бачите синяву, сірі плями чи підозрілу блідість – проходьте повз, бо таку курку або неправильно зберігали, або намагалися "омолодити" за допомогою хімії.

Також не зайвим буде подивитися на жирові прожилки – вони повинні бути білесенькими. Жовтий відтінок стає першим сигналом про те, що мʼясо залежалося на прилавку.

А ще за можливості буде доречно легко натиснути на мʼясо. Якщо воно свіже – вмʼятина швидко зникне просто на ваших очах.

