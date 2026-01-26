Курочка як у ресторані за лічені хвилини: рецепт, в яких ви точно закохаєтесь
- Для приготування "Жабок" використовують курячу грудку, нарізану кубиками, з додаванням цибулі, яєць, солі, перцю, борошна та майонезу.
- Котлети обсмажують на сковорідці до рум'яної скоринки, а готову страву викладають на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
Якщо звичне запікання вже набридло – настав час експериментувати з курочкою. Хрустка паніровка та ніжне мʼясо – це та гармонія, перед якою неможливо встояти.
Курячі "Жабки" – це чудова альтернатива звичним котлетам або запеченим гомілкам. Вони ідеально доповнять улюблені гарніри або ж чудово смакуватимуть улюбленим салатом, розповідає портал "Господинька".
Як приготувати "Жабки"?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 360 грамів курячої грудки;
– 1 цибуля;
– 2 яйця;
– 0,5 чайної ложки солі;
– чорний мелений перець до смаку;
– 2 столові ложки борошна;
– 1 столова ложка майонезу;
– олія для обсмажування.
Приготування:
- Наріжте курячу грудку дрібними кубиками, не подрібнюйте й не перемелюйте – саме така нарізка робить котлети соковитими.
- Натріть цибулю на дрібній тертці та додайте до м’яса.
- Вбийте яйця, посоліть і всипте зовсім трохи меленого чорного перцю.
- Додайте борошно та майонез (або сметану) і ретельно перемішайте до густої однорідної маси.
- Добре розігрійте сковорідку з олією, викладайте масу ложкою невеликими порціями, злегка надаючи форму.
- Обсмажуйте котлети на середньому вогні до рум’яної скоринки, переверніть і доведіть до готовності з іншого боку, за потреби накрийте кришкою та зменште вогонь.
- Готові котлети викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
- Котлети виходять м’якими, ніжними та соковитими, добре поєднуються з будь-яким гарніром.
Як вибрати свіже куряче філе?
Вибір доброго курячого філе — це не наука, але кілька секретів вартує знати. Насамперед завжди дивіться на колір: свіже м'ясо має бути приємного світло-рожевого відтінку, чистого та рівномірного, розповідає портал Pysznosci.
Якщо бачите синяву, сірі плями чи підозрілу блідість – проходьте повз, бо таку курку або неправильно зберігали, або намагалися "омолодити" за допомогою хімії.
Також не зайвим буде подивитися на жирові прожилки – вони повинні бути білесенькими. Жовтий відтінок стає першим сигналом про те, що мʼясо залежалося на прилавку.
А ще за можливості буде доречно легко натиснути на мʼясо. Якщо воно свіже – вмʼятина швидко зникне просто на ваших очах.
