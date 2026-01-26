Укр Рус
26 січня, 23:46
Курочка як у ресторані за лічені хвилини: рецепт, в яких ви точно закохаєтесь

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Для приготування "Жабок" використовують курячу грудку, нарізану кубиками, з додаванням цибулі, яєць, солі, перцю, борошна та майонезу.
  • Котлети обсмажують на сковорідці до рум'яної скоринки, а готову страву викладають на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Якщо звичне запікання вже набридло – настав час експериментувати з курочкою. Хрустка паніровка та ніжне мʼясо – це та гармонія, перед якою неможливо встояти.

Курячі "Жабки" – це чудова альтернатива звичним котлетам або запеченим гомілкам. Вони ідеально доповнять улюблені гарніри або ж чудово смакуватимуть улюбленим салатом, розповідає портал "Господинька"

Як приготувати "Жабки"? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 360 грамів курячої грудки; 
– 1 цибуля; 
– 2 яйця; 
– 0,5 чайної ложки солі; 
– чорний мелений перець до смаку; 
– 2 столові ложки борошна; 
– 1 столова ложка майонезу; 
– олія для обсмажування.

Приготування: 

  1. Наріжте курячу грудку дрібними кубиками, не подрібнюйте й не перемелюйте – саме така нарізка робить котлети соковитими.
  2. Натріть цибулю на дрібній тертці та додайте до м’яса.
  3. Вбийте яйця, посоліть і всипте зовсім трохи меленого чорного перцю.
  4. Додайте борошно та майонез (або сметану) і ретельно перемішайте до густої однорідної маси.
  5. Добре розігрійте сковорідку з олією, викладайте масу ложкою невеликими порціями, злегка надаючи форму.
  6. Обсмажуйте котлети на середньому вогні до рум’яної скоринки, переверніть і доведіть до готовності з іншого боку, за потреби накрийте кришкою та зменште вогонь.
  7. Готові котлети викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
  8. Котлети виходять м’якими, ніжними та соковитими, добре поєднуються з будь-яким гарніром.

Як вибрати свіже куряче філе? 

Вибір доброго курячого філе — це не наука, але кілька секретів вартує знати. Насамперед завжди дивіться на колір: свіже м'ясо має бути приємного світло-рожевого відтінку, чистого та рівномірного, розповідає портал Pysznosci

Якщо бачите синяву, сірі плями чи підозрілу блідість – проходьте повз, бо таку курку або неправильно зберігали, або намагалися "омолодити" за допомогою хімії.

Також не зайвим буде подивитися на жирові прожилки – вони повинні бути білесенькими. Жовтий відтінок стає першим сигналом про те, що мʼясо залежалося на прилавку. 

А ще за можливості буде доречно легко натиснути на мʼясо. Якщо воно свіже – вмʼятина швидко зникне просто на ваших очах. 

