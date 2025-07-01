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1 липня, 17:30
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Від них будуть в захваті навіть найвибагливіші гості: курячі котлетки в беконі

Марта Касіянчук

Ці курячі котлети підкорять навіть найвибагливіших гурманів. Вони запікаються у беконі – в результаті виходить ніжна, соковита та апетитна страва, якою можна насолоджуватися як у теплому, так і в холодному вигляді.

Їх можна не лише запекти в духовці, а й приготувати на решітці з ароматом димку. Рецептом курячих котлет в беконі ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

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    Курячі котлети в беконі, запечені в духовці

    • Час: 50 хвилин
    • Порції: 3

    Інгредієнти: 
    – 600 грамів курячого філе;
    – 200 грамів бекону;
    – 1 цибуля жовта ріпчаста;
    – 3 зубки часнику;
    – 1 яйце;
    – 2 столові ложки манки; 
    – 30 мілілітрів олії соняшникової;
    – гілочка кропу; 
    – гілочка петрушки;
    – 0,5 чайної ложки приправа до курки;
    – сіль, перець – на смак.

    Приготування:

    1. Куряче філе помийте, зачистьте від жиру та плівок. Наріжте м'ясо на шматочки середнього розміру, перекладіть в чашу блендера.
       
    2. Ріпчасту цибулю очистьте від лушпиння, розріжте на 4 частини, додайте до філе. Викладіть в чашу блендера 2 – 3 очищених від лушпиння зубчика часнику для аромату.
       
    3. Посоліть інгредієнти на смак, приправте спеціями. Зелень кропу і петрушки помийте, відокремте від стебел, додайте у чашу блендера.
       
    4. Подрібніть інгредієнти в однорідний фарш, перекладіть його у глибокий посуд. Вбийте у курячий фарш яйце, всипте манну крупу.
       
    5. Ретельно перемішайте фарш до однорідної консистенції, залиште його на 20 хвилин при кімнатній температурі, щоб манна крупа набухла.
       
    6. Змочуючи руки у холодній воді, сформуйте із фаршу 6 овальних котлет. Кожен виріб обгорніть тонко нарізаними слайсами копченого або звичайного бекону.
       
    7. Викладіть вироби в жароміцну форму для запікання, змащену олією. Відправте форму з котлетами в розігріту до 200 градусів духовку на 30 – 40 хвилин. Коли бекон на котлетах підрум'яниться, дістаньте форму з духовки.
       
    8. Готову страву з курки з беконом подавайте з улюбленим гарніром, соусом та салатом зі свіжих овочів.

    Смачного!

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