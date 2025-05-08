8 травня, 17:30
Оцінять навіть діти, які завжди відмовлялися їсти: ніжні курячі котлетки нашвидкуруч
Котлети можна приготувати з різноманітних інгредієнтів, включаючи м'ясо, рибу, птицю та овочі. Але серед них курячі котлети виділяються як один з найздоровіших варіантів – ідеально для дітей.
Курячі котлети – це проста, ситна та швидка у приготуванні страва. Рецептом ніжних та соковитих котлет з курячого фаршу ділиться 24 Канал з посиланням на Novosti24.
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Курячі котлети – рецепт
- Час: 20 – 25 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 500 грамів курячого філе;
– 1 яйце;
– 1 цибуля;
– 5 гілочок кропу;
– сіль – на смак;
– рослинна олія – для смаження.
Приготування:
- Цибулю грубо поріжте і відправте в чашу блендера разом зі шматочками курятини. Перебийте продукти до стану однорідного фаршу.
- До отриманої маси відправте дрібно порізаний кріп, сіль, яйце. Все добре перемішайте.
- Розділіть масу на 8 частин. З кожної зліпіть невелику котлету.
- Обсмажте їх на розігрітій сковороді з олією до золотистості з обох сторін. Подавайте з улюбленими гарнірами.
Смачного!
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