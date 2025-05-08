Курячі котлети – це проста, ситна та швидка у приготуванні страва. Рецептом ніжних та соковитих котлет з курячого фаршу ділиться 24 Канал з посиланням на Novosti24.

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Курячі котлети – рецепт

Час: 20 – 25 хвилин

20 – 25 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого філе;

– 1 яйце;

– 1 цибуля;

– 5 гілочок кропу;

– сіль – на смак;

– рослинна олія – для смаження.

Приготування:

Цибулю грубо поріжте і відправте в чашу блендера разом зі шматочками курятини. Перебийте продукти до стану однорідного фаршу.

До отриманої маси відправте дрібно порізаний кріп, сіль, яйце. Все добре перемішайте.

Розділіть масу на 8 частин. З кожної зліпіть невелику котлету.

Обсмажте їх на розігрітій сковороді з олією до золотистості з обох сторін. Подавайте з улюбленими гарнірами.

Смачного!

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