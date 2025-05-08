Куриные котлеты – это простое, сытное и быстрое в приготовлении блюдо. Рецептом нежных и сочных котлет из куриного фарша делится 24 Канал со ссылкой на Novosti24.

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Куриные котлеты – рецепт

Время: 20 – 25 минут

20 – 25 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе;

– 1 яйцо;

– 1 лук;

– 5 веточек укропа;

– соль – по вкусу;

– растительное масло – для жарки.

Приготовление:

Лук грубо порежьте и отправьте в чашу блендера вместе с кусочками курятины. Перебейте продукты до состояния однородного фарша.

К полученной массе отправьте мелко порезанный укроп, соль, яйцо. Все хорошо перемешайте.

Разделите массу на 8 частей. Из каждой слепите небольшую котлету.

Обжарьте их на разогретой сковороде с маслом до золотистости с обеих сторон. Подавайте с любимыми гарнирами.

Приятного аппетита!

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