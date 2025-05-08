Куриные котлеты – это простое, сытное и быстрое в приготовлении блюдо. Рецептом нежных и сочных котлет из куриного фарша делится 24 Канал со ссылкой на Novosti24.
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Куриные котлеты – рецепт
- Время: 20 – 25 минут
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 500 граммов куриного филе;
– 1 яйцо;
– 1 лук;
– 5 веточек укропа;
– соль – по вкусу;
– растительное масло – для жарки.
Приготовление:
- Лук грубо порежьте и отправьте в чашу блендера вместе с кусочками курятины. Перебейте продукты до состояния однородного фарша.
- К полученной массе отправьте мелко порезанный укроп, соль, яйцо. Все хорошо перемешайте.
- Разделите массу на 8 частей. Из каждой слепите небольшую котлету.
- Обжарьте их на разогретой сковороде с маслом до золотистости с обеих сторон. Подавайте с любимыми гарнирами.
Приятного аппетита!
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