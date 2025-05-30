Соковиті курячі рулетики в беконі: від цієї страви просто неможливо відірватися

Курячі рулетики, загорнуті в бекон – популярна страва як для домашнього столу, так і для святкового. Ця ароматна закуска неодмінно вразить гостей та гурманів і залишить незабутнє враження у кожного, хто її скуштує.

До того ж смакують вони з будь-яким гарніром. Як приготувати рулетики з курячого філе, сиру та бекону розповідає 24 Канал з посиланням на ElegantWoman. Читайте також Ситно, смачно та з ароматом затишку: пиріг з шинкою та грибами від Ектора Рулетики з курячого філе, сиру та бекону Час: 1 година

1 година Порції: 8 Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 100 грамів крем-сиру;

– 150 грамів моцарели;

– 150 грамів нарізаного бекону;

– 100 грамів сиру будь-якого;

– сіль та спеції – на смак. Приготування: Візьміть філе, помийте, просушіть й розріжте навпіл та гарно відбийте. Посоліть, поперчіть. Можна додати мікс спецій до курки.

Помийте кріп й наріжте дрібненько. Додайте його до крем-сиру й добре перемішайте.

Змастіть філе крем-сиром. Зверху на змащене філе викладіть нарізані шматочки моцарели.

Загорніть все у рулетик. Після цього візьміть рулетик та обгорніть його беконом.

Викладіть їх у форму для запікання та поставте у розігріту духовку до 180 градусів й запікайте протягом 40 хвилин. За 5 хвилин до готовності посипте натертим сиром. Смачного! Теж приготуйте: швидка закуска з 3 видів сиру.