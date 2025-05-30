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30 травня, 14:14
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Соковиті курячі рулетики в беконі: від цієї страви просто неможливо відірватися

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Курячі рулетики в беконі є популярною стравою для домашнього та святкового столу.
  • Для приготування знадобиться 1 година, а вистачить на 8 осіб.

Курячі рулетики, загорнуті в бекон – популярна страва як для домашнього столу, так і для святкового. Ця ароматна закуска неодмінно вразить гостей та гурманів і залишить незабутнє враження у кожного, хто її скуштує.

До того ж смакують вони з будь-яким гарніром. Як приготувати рулетики з курячого філе, сиру та бекону розповідає 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.

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    Рулетики з курячого філе, сиру та бекону

    • Час: 1 година
    • Порції: 8

    Інгредієнти: 
    – 2 курячих філе;
    – 100 грамів крем-сиру;
    – 150 грамів моцарели;
    – 150 грамів нарізаного бекону;
    – 100 грамів сиру будь-якого;
    – сіль та спеції – на смак.

    Приготування:

    1. Візьміть філе, помийте, просушіть й розріжте навпіл та гарно відбийте. Посоліть, поперчіть. Можна додати мікс спецій до курки.
       
    2. Помийте кріп й наріжте дрібненько. Додайте його до крем-сиру й добре перемішайте.
       
    3. Змастіть філе крем-сиром. Зверху на змащене філе викладіть нарізані шматочки моцарели.
       
    4. Загорніть все у рулетик. Після цього візьміть рулетик та обгорніть його беконом.
       
    5. Викладіть їх у форму для запікання та поставте у розігріту духовку до 180 градусів й запікайте протягом 40 хвилин. За 5 хвилин до готовності посипте натертим сиром.

    Смачного!

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