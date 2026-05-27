Найсмачніша квасоля у вашому житті: готуємо за азійським рецептом
27 травня, 17:40
Найсмачніша квасоля у вашому житті: готуємо за азійським рецептом

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Квасоля може подарувати ситну та смачну вечерю. Головне – знати, як правильно та з чим її приготувати.

Посеред тижня часто бракує ідей цікавих страв, тому похід на кухню перетворюється на муку. В такому випадку краще розбавити атмосферу чимось особливим та раніше невідомим, радить BBC Food

Як приготувати квасолю по-азійськи? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти: 
– 1 столова ложка імбирної пасти;
– 1 столова ложка часникової пасти;
– 1 чайна ложка сушених пластівців чилі;
– 2 тонко нарізані зелені цибулини;
– 570 грамів білої квасолі;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 1 чайна ложка рибного соусу;
– 1 столова ложка білого місо;
– 2 столові ложки крем-фрешу;
– сік половини лайма;
– оливкова олія. 

Чудова ідея для вечері / Фото From my bowl 

Приготування

  1. Розігрійте на пательні трохи олії, всипте імбирну та часникову пасти, пластівці чилі та одну нарізану зелену цибулину. Смажте все разом близько хвилини, щоб спеції віддали свій аромат.
  2. Викладіть у пательню вершкову квасолю прямо разом із рідиною з банки, додайте соєвий соус, рибний соус та пасту місо.
  3. Ретельно все перемішайте – квасоля має бути майже повністю покрита рідиною, тому за потреби долийте трішки води. Трішки розімніть кілька квасолин лопаткою для густоти.
  4. Готуйте страву на великому вогні протягом 5 хвилин.
  5. Наприкінці додайте крем-фреш і вичавіть сік лайма, добре вимішайте соус і відразу зніміть пательню з плити.
  6. Прикрасьте гарячу квасолю залишками зеленої цибулі, збризніть гострою олією чилі та подавайте, за бажанням, із хрустким підсмаженим хлібом.