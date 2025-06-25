Захочеться щовечора: дієтичний салат без майонезу, який поєднуються зі всім
- Такий легкий та низькокалорійний салат ідеально смакує влітку, а готується дуже просто.
- Виходить дуже ситно, смачно та головне – бюджетно.
В спекотні дні багато хто шукає легкі та здорові варіанти їжі. Цей свіжий дієтичний салат – ідеальний вибір. Він не лише швидко готується, але й не потребує кулінарної обробки та не містить майонезу.
Салат можна подавати як гарнір до риби або м'яса, чи ж їсти як самостійну вечерю. Рецептом цього дієтичного салату ділиться 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.
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Легкий салат без майонезу
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
– 1/2 невеликої головки капусти;
– 1 – 2 середні моркви;
– 3 – 4 огірки;
– 1 солодкий болгарський перець;
– 1/2 чашки нарізаного кропу;
– 3 столові ложки білого оцту;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– сіль і перець – на смак.
Приготування:
- У глибоку миску насипте нашатковану капусту й нарізану моркву, посоліть й дайте трохи постояти. Вони пустять сік і стануть м'якшими.
- Додайте нарізані огірки та перець, свіжу зелень. Ретельно перемішайте.
- Тепер приготуйте заправку – змішайте оцет, олію й чорний мелений перець.
- Полийте овочеву суміш заправкою й знову перемішайте. Дайте настоятися 10 хвилин. При подачі додайте кілька крапель лимонного соку.
Смачного!
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